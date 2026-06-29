Movida sotto controllo, tre denunciati tra Mazara, Campobello e Salemi

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-29

Fine settimana di controlli straordinari per i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, impegnati in un servizio disposto nell'ambito delle direttive della Prefettura di Trapani per rafforzare la sicurezza nei principali luoghi della movida di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Salemi.

Nel corso dell'attività sono state denunciate tre persone alla Procura della Repubblica di Marsala. Due automobilisti di Mazara del Vallo sono risultati positivi all'alcoltest durante controlli stradali, mentre un uomo di Campobello di Mazara è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, un punteruolo, un tonfa telescopico, circa due grammi di crack e una dose di marijuana, materiale posto sotto sequestro. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il bilancio dei controlli comprende inoltre 54 persone identificate, 23 veicoli controllati, quattro violazioni al Codice della strada contestate con il ritiro di due patenti e la verifica di 22 persone sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha annunciato che i servizi straordinari proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza in vista dell'aumento di giovani, turisti e visitatori.