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Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, la Dott.ssa Anna Maria Li Causi nuovo Presidente

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-29

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Immagine articolo: Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, la Dott.ssa Anna Maria Li Causi nuovo Presidente

Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa ha celebrato il 27 giugno 2026, il tradizionale Passaggio di Campana, momento centrale dell’anno sociale che sancisce la continuità delle attività e il trasferimento delle responsabilità di guida del Club. La Presidente uscente, Prof.ssa Esther Savoja Clemente, ha presentato un bilancio del mandato appena concluso, evidenziando iniziative, collaborazioni e progetti che hanno caratterizzato l’anno. Nel suo intervento ha ringraziato le socie per la partecipazione e il sostegno costante, sottolineando il valore dell’amicizia e del servizio che contraddistinguono l’azione del Club.

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    • Il collare è stato quindi consegnato alla nuova Presidente, Dr.ssa Anna Maria Li Causi, che ha assunto l’incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a proseguire il percorso avviato, rafforzando le attività culturali, sociali e solidali rivolte al territorio. Durante la serata è stato ufficializzato l’ingresso della nuova socia Rosalia Ventimiglia, accolta con partecipazione e calore. La sua adesione rappresenta un segnale di crescita e di rinnovata energia all’interno del Club. All’incontro hanno partecipato: I Club Inner Wheel di Trapani, Inner Wheel Castellammare del Golfo e Inner Wheel di Menfi. Erano inoltre presenti: Caradonna Salvatore, Presidente Incoming Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. Carlo Palazzotto, Presidente Lions Club Castelvetrano. Doriana Licata, Presidente incoming Kiwanis Club Castelvetrano. Antonella Denaro, Presidente Fidapa BPW Italy – Sezione Castelvetrano. Barbara Vivona, Presidente FILDIS Castelvetrano.

    Sono pervenuti anche i saluti istituzionali del Sindaco di Castelvetrano, che ha espresso apprezzamento per l’impegno del Club e per le iniziative svolte a favore della comunità.Il Passaggio di Campana si è concluso in un clima di cordialità e partecipazione, confermando il ruolo del Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa come realtà attiva e riconosciuta nel tessuto sociale locale. Con l’avvio del nuovo anno sociale, il Club rinnova il proprio impegno a promuovere amicizia, servizio e solidarietà, sostenendo progetti che valorizzano la comunità e rafforzano la presenza associativa nel territorio.

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