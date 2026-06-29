Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, la Dott.ssa Anna Maria Li Causi nuovo Presidente

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-29

Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa ha celebrato il 27 giugno 2026, il tradizionale Passaggio di Campana, momento centrale dell’anno sociale che sancisce la continuità delle attività e il trasferimento delle responsabilità di guida del Club. La Presidente uscente, Prof.ssa Esther Savoja Clemente, ha presentato un bilancio del mandato appena concluso, evidenziando iniziative, collaborazioni e progetti che hanno caratterizzato l’anno. Nel suo intervento ha ringraziato le socie per la partecipazione e il sostegno costante, sottolineando il valore dell’amicizia e del servizio che contraddistinguono l’azione del Club.

Il collare è stato quindi consegnato alla nuova Presidente, Dr.ssa Anna Maria Li Causi, che ha assunto l’incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a proseguire il percorso avviato, rafforzando le attività culturali, sociali e solidali rivolte al territorio. Durante la serata è stato ufficializzato l’ingresso della nuova socia Rosalia Ventimiglia, accolta con partecipazione e calore. La sua adesione rappresenta un segnale di crescita e di rinnovata energia all’interno del Club. All’incontro hanno partecipato: I Club Inner Wheel di Trapani, Inner Wheel Castellammare del Golfo e Inner Wheel di Menfi. Erano inoltre presenti: Caradonna Salvatore, Presidente Incoming Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. Carlo Palazzotto, Presidente Lions Club Castelvetrano. Doriana Licata, Presidente incoming Kiwanis Club Castelvetrano. Antonella Denaro, Presidente Fidapa BPW Italy – Sezione Castelvetrano. Barbara Vivona, Presidente FILDIS Castelvetrano.

Sono pervenuti anche i saluti istituzionali del Sindaco di Castelvetrano, che ha espresso apprezzamento per l’impegno del Club e per le iniziative svolte a favore della comunità.Il Passaggio di Campana si è concluso in un clima di cordialità e partecipazione, confermando il ruolo del Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa come realtà attiva e riconosciuta nel tessuto sociale locale. Con l’avvio del nuovo anno sociale, il Club rinnova il proprio impegno a promuovere amicizia, servizio e solidarietà, sostenendo progetti che valorizzano la comunità e rafforzano la presenza associativa nel territorio.