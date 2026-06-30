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Castelvetrano, via alle domande per il mercatino estivo di Triscina e Selinunte

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-30

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Immagine articolo: Castelvetrano, via alle domande per il mercatino estivo di Triscina e Selinunte

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato l'avviso rivolto agli operatori commerciali interessati a partecipare al mercatino settimanale estivo che si svolgerà nelle frazioni balneari di Triscina e Selinunte. L'iniziativa, promossa dalla VI Direzione Organizzativa, prevede lo svolgimento dei mercatini ogni lunedì e giovedì, dal 1° luglio al 31 agosto 2026, con l'obiettivo di offrire un servizio ai residenti e ai numerosi turisti che frequentano le due località durante la stagione estiva.

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    • Potranno presentare domanda gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e in regola con il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP). Le richieste dovranno essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica Impresainungiorno. L'amministrazione comunale ha fissato al 6 giugno 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, così da consentire l'organizzazione delle aree mercatali prima dell'avvio della stagione.

    Per il periodo estivo sono previste concessioni della durata di nove settimane per posteggi di 32 metri quadrati. Il canone è fissato in 86,40 euro per il settore alimentare e 64,80 euro per il settore non alimentare. Per gli operatori "spuntisti", che accederanno giornalmente agli spazi eventualmente disponibili, il costo sarà di 15,03 euro per il comparto non alimentare e 20,04 euro per quello alimentare. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici della VI Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetrano.

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