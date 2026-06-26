Truffa al casinò della MSC Meraviglia, sei croceristi denunciati a Palermo

di: Redazione - del 2026-06-26

Sei croceristi stranieri, tre uomini e tre donne di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Frontiera Marittima di Palermo con l'accusa di aver messo a segno una truffa ai danni del casinò della nave MSC Meraviglia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i sei si erano imbarcati a Barcellona utilizzando carte di credito virtuali, ottenendo un accredito complessivo di circa 30 mila euro. Nel giro di 48 ore avrebbero ritirato ingenti somme di denaro dal casinò di bordo e effettuato numerosi acquisti di valore durante la crociera. Le operazioni sospette hanno fatto scattare l'allarme presso la direzione londinese di MSC, che ha provveduto a bloccare le carte virtuali e a segnalare le anomalie al personale della sicurezza della nave.

All'arrivo nel porto di Palermo, gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, diretti da Manfredi Borsellino, sono saliti a bordo ed hanno eseguito una perquisizione. Il denaro è stato rinvenuto nascosto nelle scarpe e negli indumenti intimi dei sei passeggeri.

Al termine degli accertamenti, i croceristi sono stati denunciati, fatti sbarcare dalla nave e il denaro recuperato è stato restituito allo staff di comando della MSC Meraviglia.