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Poggioreale “storica”, vietati ingressi non autorizzati. Nota del Sindaco

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di: Mariano Pace - del 2026-06-26

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Immagine articolo: Poggioreale “storica”, vietati ingressi non autorizzati. Nota del Sindaco

Niente visite ”fai da te” all’interno della città Storica di Poggioreale ma solo attraverso i canali ufficiali del comune. Il divieto è stato disposto dal sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo, a seguito della recente riapertura (lo scorso 10 giugno) ai visitatori della Poggioreale Storica dopo 58 anni. “Ci risulta - scrive il sindaco Palermo in un comunicato - che alcuni soggetti, senza  autorizzazione del comune, abbiamo organizzato in maniera abusiva visite e mini-tour all’interno del centro storico.

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    • Si tratta di iniziative non autorizzate che non garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza e che possono esporre i partecipanti a rischi reali, in un borgo dove gran parte delle strutture restano ancora pericolanti. L’accesso al percorso messo in sicurezza - prosegue il sindaco - sarà garantito solo attraverso un canale di prenotazione ufficiale. Previste sanzioni per chi non rispetterà questa disposizione”. 

    A dare l’autorizzazione alle visite sarà il sindaco del comune. Gli interessati alla visita dovranno presentare richiesta al comune di Poggioreale, a mezzo pec:comunepoggioreale@pec.it.

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