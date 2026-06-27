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Giallonardo, ambientalisti denunciano lavori sulla costa: "Violati i vincoli paesaggistici"

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-27

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Immagine articolo: Giallonardo, ambientalisti denunciano lavori sulla costa: "Violati i vincoli paesaggistici"

Le associazioni Legambiente, Mareamico, Marevivo e WWF Sicilia Area Mediterranea hanno segnalato agli enti competenti presunte gravi irregolarità nei lavori in corso nei pressi della spiaggia di Giallonardo, a Realmonte. Secondo le associazioni, gli interventi avrebbero comportato lo spianamento del retroduna, la distruzione della macchia mediterranea e dei gigli bianchi, oltre alla realizzazione di un parcheggio privato mediante la copertura dell'area con granulato bianco.

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    • Dall'esame della documentazione è inoltre emerso che nel 2025 la Soprintendenza di Agrigento ha autorizzato la realizzazione di una struttura destinata a punto di ristoro con aree di servizio. Un provvedimento che le associazioni giudicano illegittimo, evidenziando come l'area sia sottoposta al massimo livello di tutela paesaggistica, con divieto di modifiche morfologiche e nuove costruzioni.

    Nel mirino anche il parcheggio, ritenuto abusivo perché ricadente nella fascia di rispetto dei 150 metri dal mare e non previsto nell'autorizzazione paesaggistica. Le associazioni segnalano inoltre criticità legate alla viabilità di accesso, ritenuta inadeguata sotto il profilo della sicurezza e della gestione delle emergenze.

    Le organizzazioni ambientaliste chiedono infine agli enti competenti di intervenire con urgenza per verificare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate, sospendere eventuali interventi non conformi e garantire la tutela dell'ecosistema dunale e costiero di Giallonardo.

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