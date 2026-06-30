Castelvetrano, l'appello per salvaguardare e potenziare l'ospedale dalla Pro Loco Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-30

La Pro Loco Selinunte richiama l'attenzione sul futuro dell'Ospedale "Vittorio Emanuele" di Castelvetrano, alla luce delle criticità che interessano la sanità siciliana e del recente stop al piano regionale di riordino della rete ospedaliera. Attraverso il racconto di un'esperienza positiva vissuta da una giovane paziente e una riflessione sul ruolo strategico del presidio ospedaliero per l'intero territorio della Valle del Belìce, viene lanciato un appello alle istituzioni affinché si lavori insieme per salvaguardare e potenziare una struttura che continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini.

Di seguito il comunicato integrale della Pro Loco Selinunte.

Salviamo l’Ospedale di Castelvetrano - Tempo fa è pervenuta alla Regione Siciliana la bocciatura, da parte del Ministero della Salute, del piano di riordino della rete ospedaliera. Il documento è stato giudicato "incongruente e disallineato" rispetto agli standard nazionali ed è stato rimandato indietro per correggere le gravi carenze tecniche evidenziate. In particolare, la documentazione è stata ritenuta incompleta e inidonea alla luce di una corretta valutazione istruttoria. I nodi strutturali riguardano il numero dei posti letto, l'accorpamento dei reparti, la distribuzione dei servizi di emergenza-urgenza (pronto soccorso) e la rete dei punti nascita.

La bocciatura rischia di bloccare la programmazione dei servizi sanitari e lo sblocco dei concorsi per l'assunzione di medici ed infermieri. Il Ministero ha invitato la Regione a trasmettere urgentemente una documentazione analitica, completa e corretta per una nuova valutazione. Sono passati mesi ma fino ad oggi tutto tace.

Sono le solite vicende del Servizio Sanitario Nazionale che da decenni manifesta una costante gravissima crisi con cui si devono confrontare sia il Governo Nazionale che le Regioni. Ma in questo scenario poco confortante, spesso si manifestano delle eccezioni che lasciano positivamente meravigliati gli stessi pazienti ed incoraggiano a fare qualcosa di più. Ciò accade anche a Castelvetrano, dove le vicende di depauperamento di reparti, di medici e di operatori sanitari del nostro Ospedale fanno da contrasto con le lodi dei pazienti nei confronti di episodi di assistenza medica e di efficienza di alcuni reparti che rasentano l’eccellenza.

Una giovane castelvetranese, Federica Infranca, racconta una storia diversa dalle solite: «Avendo effettuato degli esami clinici di routine, sono state riscontrate delle preoccupanti anomalie – racconta Federica – ed ho avuto necessità di rivolgermi con urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Da quel momento ho vissuto un’esperienza molto positiva, che ho deciso di raccontare per rafforzare la convinzione generale che il nostro Ospedale vada assolutamente salvaguardato. Sono stata ricoverata nel reparto di Medicina Generale dove mi sono state prestate cure molto attente e tutta una serie di esami, compresa TAC, radiografia, ecografia, sempre con molta attenzione al mio stato di salute, ma anche al conforto psicologico necessario per una giovane paziente ritrovatasi in una situazione precaria senza, peraltro, avvertire alcun sintomo».

A questa prima esperienza ne è seguita un’altra con il Civico di Palermo e Federica racconta delle traversie dovute anche ai tanti viaggi ed a tutti gli esami e le attività cliniche che non è stato possibile svolgere nell’ottimo reparto del nosocomio della sua Città per carenze lamentate dagli stessi operatori del reparto.

Dal racconto di Federica e da quanto possono testimoniare tanti pazienti di altri reparti, l’Ospedale di Castelvetrano e della Valle del Belìce merita di essere strenuamente difeso e potenziato.

Per questo sarebbe opportuna un’azione molto più incisiva di tutte le parti interessate (le Amministrazioni comunali belicine, i rappresentanti del Parlamento regionale e le associazioni), tutti insieme e con lo stesso intento di alto impegno sociale per il bene più prezioso: la salute.

L'obiettivo è avanzare proposte che impediscano di trattare la sanità con criteri di spartizione politica e che mettano, invece, al centro le esigenze dei cittadini. Nel caso specifico, tali esigenze potrebbero essere soddisfatte attraverso una razionale integrazione degli ospedali di Castelvetrano e Mazara del Vallo, collegati da appena 20 chilometri di autostrada.

In questo senso alcuni professionisti, riunitisi grazie all’iniziativa della Pro Loco Selinunte, hanno elaborato un’idea-progetto che, pur non incidendo sulle decisioni attualmente in fase di definizione, potrebbe costituire una base di confronto per garantire un futuro diverso all’assistenza sanitaria del territorio compreso tra Mazara del Vallo e i comuni della Valle del Belìce interessati alla salvaguardia dell’Ospedale di Castelvetrano.

Pro Loco Selinunte