Atti persecutori e percosse ai danni di coetanei: misura cautelare per un minorenne

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-30

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minorenne del posto, indagato per i reati di atti persecutori e percosse ai danni di alcuni coetanei. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al termine delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata nei confronti del giovane.

L'attività investigativa condotta dai militari dell'Arma avrebbe consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del minorenne in relazione ai presunti episodi di atti persecutori e percosse. Ultimate le formalità di rito, il ragazzo è stato accompagnato presso la comunità individuata dall'autorità giudiziaria, dove resterà in esecuzione della misura cautelare.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato dovrà essere valutata nel corso dell'iter processuale e le eventuali responsabilità penali potranno essere accertate solo con una sentenza definitiva passata in giudicato.