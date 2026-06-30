  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Atti persecutori e percosse ai danni di coetanei: misura cautelare per un minorenne

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-30

Commenti
Immagine articolo: Atti persecutori e percosse ai danni di coetanei: misura cautelare per un minorenne

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minorenne del posto, indagato per i reati di atti persecutori e percosse ai danni di alcuni coetanei. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al termine delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata nei confronti del giovane.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L'attività investigativa condotta dai militari dell'Arma avrebbe consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del minorenne in relazione ai presunti episodi di atti persecutori e percosse. Ultimate le formalità di rito, il ragazzo è stato accompagnato presso la comunità individuata dall'autorità giudiziaria, dove resterà in esecuzione della misura cautelare.

    Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato dovrà essere valutata nel corso dell'iter processuale e le eventuali responsabilità penali potranno essere accertate solo con una sentenza definitiva passata in giudicato.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Camagna h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    29 Giugno - Castelvetrano, il Lettore scrive: “Camera mortuaria senza aria condizionata”. L'Asp assicura interventi in corso

    28 Giugno - Il lettore scrive: “Sabato sera a Marinella tra gas di scarico auto, scooter controsenso e monopattini a folle velocità. Si intervenga”

    22 Giugno - Il lettore scrive: "Primi abbandoni nei pressi dell'edificio scelto da ordinanza per conferimento". Lentini: "Atto doloso di mentalità mafiosa"

    21 Giugno - Castelvetrano, residenti di via Leonardo Sciascia segnalano problemi di sicurezza e viabilità

    18 Giugno - Il lettore scrive: “Deluso dell’inciviltà sulla spiaggia di Marinella”

    I più letti

    Il lettore scrive: “Sabato sera a Marinella tra gas di scarico auto, scooter controsenso e monopattini a folle velocità. Si intervenga”

    Messina Denaro, quadro firmato dal fratello nella casa del medico ai domiciliari: nuovi elementi nell'inchiesta

    Un ponte per unire la città: la proposta della Pro Loco per il futuro di Castelvetrano

    Truffa al casinò della MSC Meraviglia, sei croceristi denunciati a Palermo

    Messina Denaro, l’insegnante-amante a processo con rito abbreviato: udienza il 15 luglio