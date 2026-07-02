Castelvetrano, ex Maturandi dello Scientifico si ritrovano assieme dopo 52 anni

di: Redazione - del 2026-07-02

Licenza Liceale Scientifica, si sono ritrovati quasi tutti i vecchi compagni di classe della sezione C, presso un ristorante della zona. Durante la conviviale, non sono mancate le goliardate di stampo anni sessanta che hanno caratterizzato i vari momenti d’attesa fra una portata e un’altra, i ripetuti brindisi e i canti d’allora in un’atmosfera d’assoluto relax. Questi loro incontri annuali sono diventati oramai un appuntamento annuale che si ripete puntualmente da diverso tempo.

Quest’anno hanno voluto ricordare, in particolare, tutti i vecchi compagni che li hanno preceduti nel lungo sentiero del dopo vita, a cominciare dall’indimenticabile Gaspare Ninni Ruggieri, di Menfi, morto prematuramente. E poi: Salvatore Errante Parrino, Antonino Cacioppo, Calogero Fontana, Antonino Rausi e Giovanni Forte.

Per l'occasione è stata fatta stampare una t-shirt di colore celeste legato, propriamente, alla spiritualità nella certezza di riuscire a elevare questo loro sentimento di grande amicizia al gradino più alto che è l’amore, in ricordo dei loro amati compagni che non ci sono più. Il logo stampigliato nella maglietta riportava: “Liceo Scientifico M. Cipolla” 5^ C 1974-2026 Castelvetrano.