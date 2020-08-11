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Favignana, scontro tra pulmino e scooter. Coinvolta una giovane castelvetranese

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del 2026-07-02

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Immagine articolo: Favignana, scontro tra pulmino e scooter. Coinvolta una giovane castelvetranese

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, alle 10:40, a Favignana, dove uno scooter con a bordo due ragazze, tra cui la castelvetranese V.T., si è scontrato frontalmente con un pulmino adibito al trasporto passeggeri.

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    • Il violento impatto ha richiesto un complesso intervento dei sanitari del 118 per estrarre una delle giovani, rimasta incastrata nel telaio del mezzo. Quest'ultimA ha riportato un trauma facciale, la frattura di un braccio e un grave trauma alla gamba. L’altra ha riportato la frattura della mandibola.

    Entrambe le vittime, dopo una prima stabilizzazione presso il Presidio Territoriale di Emergenza locale, sono state trasferite in elicottero all’ospedale "Villa Sofia" di Palermo a causa delle fratture e dei traumi riportati; fortunatamente, nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbero in pericolo di vita. I Carabinieri di Favignana hanno avviato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro e definire le responsabilità.

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