A Salaparuta si celebra il 25° anniversario della Casa Albergo per Anziani "San Giuseppe"
di: Mariano Pace - del 2026-07-03
Tutto pronto a Salaparuta per la celebrazione del 25° anniversario di attività della Casa Albergo per Anziani “San Giuseppe”. L’evento si terrà sabato 4 luglio 2026, con inizio alle ore 10,00, presso la sede della struttura in via Niccolò Macchiavelli.
“Cogliamo l’occasione -sottolinea Salvatore Castronovo, presidente della Casa Albergo - per invitare tutti i cittadini a partecipare alla particolare iniziativa”. E’ prevista la partecipazione di numerose autorità religiose, politiche, civili e militari.
Tra queste: Monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, i parlamentari regionali: Dario Safina, Giuseppe Bica ed altri parlamentari del territorio, i sindaci della Valle del Belice, il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, il Commissario Straordinario ASP Trapani Sabrina Pulvirenti, i medici e farmacisti del territorio, autorità militari, rappresentanti delle associazioni locali.
La Casa Albergo per Anziani San Giuseppe (inaugurata nel 2000) é gestita dall’Associazione Solidarietà’ Sociale ETS. L’importante struttura socio-assistenziale di Salaparuta può attualmente disporre da 25 a 30 posti.