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Sospensione TAR, Lentini: "Difenderemo le ragioni dell'Ordinanza adottata”

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del 2026-07-03

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Immagine articolo: Sospensione TAR, Lentini: "Difenderemo le ragioni dell'Ordinanza adottata”

L'Amministrazione Comunale prende atto del decreto cautelare con cui il Presidente del TAR Sicilia ha disposto la sospensione dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 12 giugno 2026. Nel rispetto della decisione dell'Autorità giudiziaria, il Comune si costituirà in giudizio per rappresentare le ragioni che hanno motivato il provvedimento, adottato nell'esclusivo interesse della tutela del decoro urbano, dell'igiene e della salute pubblica.

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    • "Rimaniamo sorpresi dall'estrema rapidità con cui è stato adottato il Decreto n. 00402/2026 del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, che ha disposto la sospensione dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 12 giugno 2026. Il ricorso è stato notificato al Comune nella serata del 1° luglio e, già nella mattinata del 3 luglio, il Presidente di una sezione del TAR di Palermo ha ritenuto di emettere un decreto cautelare di sospensione di un provvedimento adottato esclusivamente nell'interesse pubblico e finalizzato a garantire il decoro urbano, l'igiene e la salubrità dell'ambiente nella borgata di Marinella di Selinunte.

    Occorre evidenziare che il decreto presidenziale è stato adottato sulla base delle sole deduzioni formulate dalla parte ricorrente, senza che il Comune avesse ancora avuto la possibilità di rappresentare le ragioni di fatto e di diritto che hanno motivato l'adozione dell'ordinanza sindacale e che ne dimostrano la piena legittimità.

    L'Amministrazione Comunale sta già predisponendo la propria costituzione in giudizio e chiederà al Collegio del Tribunale Amministrativo Regionale la revoca del decreto presidenziale, affinché possano essere valutati in sede collegiale, tutti gli elementi che hanno determinato l'adozione del provvedimento.
    Nel frattempo, nel pieno rispetto delle decisioni della sezione del TAR, il Comune darà esecuzione al decreto di sospensione. È doveroso evidenziare, tuttavia, che tale situazione potrebbe determinare il ripristino di condizioni che l'Ordinanza Sindacale era stata adottata proprio per eliminare, con possibili ripercussioni sul decoro urbano, sull'igiene e sulla salubrità di Via Marco Polo e dell'intera borgata di Marinella di Selinunte". 

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