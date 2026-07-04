Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

di: Redazione - del 2026-07-04

Ancora un furto d'auto nel Belice. A segnalarlo è un nostro lettore, che racconta l'amara scoperta fatta questa mattina a Partanna e lancia un appello alla cittadinanza affinché possa contribuire al ritrovamento della vettura.

"Ieri mattina, intorno alle 8, uscendo di casa, abbiamo fatto una brutta scoperta: la nostra auto, una Fiat 500 bianca, motore 1.2, allestimento Sport, non era più parcheggiata dove l'avevamo lasciata Da quanto siamo riusciti a ricostruire, il furto sarebbe avvenuto tra le 3:30 e le 5 del mattino. Mia sorella, infatti, intorno alle 3 si è affacciata al balcone e la vettura era ancora al suo posto. Il furto è avvenuto a Partanna, in viale Risorgimento. Abbiamo già sporto regolare denuncia e le forze dell'ordine sono state immediatamente informate.

Rivolgiamo un appello a chiunque dovesse notare una Fiat 500 bianca, allestimento Sport, o abbia visto movimenti sospetti nella zona durante la notte: vi chiediamo di contattare tempestivamente la Polizia o i Carabinieri, evitando interventi diretti. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini e ringraziamo fin da ora chiunque possa fornire informazioni utili".