Marinella, dal 6 luglio riaprono servizi e accesso alla spiaggia dell’Acropoli

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-04

Dal 6 luglio il Boschetto di Selinunte tornerà a offrire servizi e assistenza ai visitatori grazie a un accordo tra il Comune di Castelvetrano e la Croce Rossa Italiana. L'intervento punta a migliorare la fruibilità e l'accessibilità dell'area che conduce alla spiaggia dell'Acropoli. Il Boschetto di Selinunte si prepara a una nuova stagione all'insegna dell'accoglienza e dei servizi. È stata infatti sottoscritta la convenzione tra il Comune di Castelvetrano e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano ODV per la gestione, la valorizzazione e il miglioramento dell'area boschiva con accesso da via Marco Polo, che conduce alla spiaggia sottostante l'Acropoli del Parco Archeologico di Selinunte.

L'accordo, firmato dal sindaco e dal presidente del Comitato locale della Croce Rossa, nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte, guidata dal direttore Felice Crescente. A partire da lunedì 6 luglio 2026, ogni giorno dalle 8 alle 20, saranno garantiti numerosi servizi destinati a cittadini e turisti. Tra questi figurano la pulizia e la manutenzione dell'area, la riattivazione dei servizi igienici e delle docce, un'area giochi per bambini, una zona d'ombra e un presidio di primo soccorso con personale qualificato e defibrillatore.

Particolare attenzione sarà riservata anche all'accessibilità, con interventi pensati per agevolare l'accesso alla spiaggia dell'Acropoli alle persone con disabilità. L'iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione di uno degli accessi storici al mare di Selinunte, con l'obiettivo di restituire decoro, sicurezza e servizi a un'area particolarmente frequentata durante la stagione estiva, rendendola più accogliente e inclusiva per residenti e visitatori.