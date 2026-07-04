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Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

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di: Redazione - del 2026-07-04

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Un nostro lettore segnala una situazione di degrado che, a suo dire, si protrae ormai da diversi giorni in via Settimo Lentini, nei pressi del campo Alternativo. Nonostante le numerose segnalazioni, i rifiuti abbandonati sarebbero ancora presenti sul posto. 

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    • Ancora rifiuti abbandonati in via Settimo Lentini, nei pressi del campo Alternativo. A segnalare il problema è un lettore, che denuncia una situazione di degrado ormai persistente da diversi giorni. Secondo quanto riferito, l'area sarebbe stata oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, ma finora non sarebbe stato effettuato alcun intervento di rimozione. I cumuli di rifiuti continuano infatti a occupare la zona, suscitando il malcontento dei residenti e di quanti transitano quotidianamente lungo la strada. Il lettore chiede un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti affinché l'area venga ripulita e siano adottate misure utili a contrastare il ripetersi dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, restituendo decoro e sicurezza al quartiere.

    Si precisa inoltre che non compete al Comune, come fa sapere l'Amministrazione Comunale, la raccolta e lo smaltimento dei sacchi contenenti il materiale rimosso dal vicino campetto, trattandosi di un'attività che resta in capo ai soggetti responsabili della rimozione e del corretto conferimento dei rifiuti, secondo la normativa vigente. "Necessaria la collaborazione dei cittadini e di chi è preposto al servizio" fanno sapere dal Comune di Castelvetrano. 

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