Maltempo a Castelvetrano e Marinella: fulmine colpisce una palma, avvistata una tromba d'aria al largo

di: Redazione - del 2026-06-30

Il violento peggioramento delle condizioni meteo ha interessato nel pomeriggio il territorio di Castelvetrano e la frazione di Marinella di Selinunte. Un fulmine ha colpito una palma in via Campobello, all'altezza della chiesa di Santa Lucia, mentre un intenso nubifragio si è abbattuto sulla località balneare.

Nel corso del temporale, al largo di Marinella di Selinunte è stata inoltre avvistata una tromba d'aria. Al momento non si segnalano particolari criticità, ma la situazione resta in evoluzione. Si ringrazia per il video il nostro lettore Giuseppe Catalano.