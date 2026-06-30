Giuliano Panierino sarà il nuovo Comandante della Polizia Municipale di CVetrano. Manca solo l’ufficialità

del 2026-06-30

Giuliano Panierino sarà il nuovo comandante della Polizia municipale di Castelvetrano in sostituzioni di Antonino Ferracane. La sua nomina sarà probabilmente ufficializzata la prossima settima dopo l’approvazione di giunta e il placet del comune di Campobello dove lo stesso Panierino ha svolto la sua attività negli ultimi anni durante l’Amministrazione Castiglione. L’assunzione avviene con un contratto full time fino a dicembre rinnovabile.

Nelle more della formalizzazione dell’iter procedurale il Sindaco Lentini, con la Determinazione sindacale n. 32, ha nominato Marcello Caradonna alla guida della VIII Direzione “Polizia Locale” in sostituzione all’uscente Antonino Ferracane.

La riorganizzazione decisa dal sindaco Lentini interessa anche altri settori strategici del Comune. È stata infatti prorogata fino al 12 luglio 2026 la responsabilità ad interim della IX Direzione “Programmazione e Innovazione” all’architetto Pasquale Calamia, mentre dal 13 luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 le relative funzioni dirigenziali saranno conferite all’ingegnere Filippo Luppino.

Il provvedimento conferma inoltre l’assetto delle altre direzioni comunali, tra cui la IV Direzione “Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi Cimiteriali” affidata all’architetto Vincenzo Barresi, la V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente” guidata dall’architetto Vincenzo Caime, la VI Direzione “Urbanistica, Edilizia Privata, Beni Confiscati, Protezione Civile e Attività Produttive” affidata all’architetto Pasquale Calamia, e la VII Direzione “Tributi” diretta dal dottor Michele Grimaldi.

Contestualmente, il sindaco ha proceduto anche alla nomina dei responsabili vicari chiamati a sostituire i dirigenti in caso di assenza o impedimento, completando così il nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione comunale.