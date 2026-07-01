Blitz della Guardia di Finanza: un arresto e oltre 2 chili di droga sequestrati

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-01

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Trapanese. Un'operazione della Guardia di Finanza di Marsala ha portato all'arresto di un uomo, alla denuncia di un secondo soggetto e al sequestro di ingenti quantitativi di droga, denaro contante e armi.

I finanzieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un uomo e denunciato un altro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Marsala. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 2 chilogrammi di droga tra cocaina, crack, hashish e marijuana, più di 6.000 euro in contanti, materiale per il confezionamento e armi. Secondo gli investigatori, una roulotte allestita in un terreno era stata trasformata in una base per lo spaccio, dotata anche di un sistema di videosorveglianza. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.