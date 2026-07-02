A Castelvetrano si inaugura domani il Centro Ortopedico Ferranti. Nuova sede in via Vittorio Emanuele

di: Publiredazionale - del 2026-07-02

Castelvetrano si prepara ad accogliere un'importante novità nel settore della salute e del benessere. Venerdì 3 Luglio, alle ore 18:00, in Via Vittorio Emanuele 37 (presso l'ex sede della Farmacia Rotolo), si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Centro Ortopedico Ferranti, punto di riferimento d’eccellenza per l'ortopedia in Sicilia.

Il Centro Ortopedico Ferranti, già radicato capillarmente in Sicilia con sedi tra Palermo, Misilmeri, Bagheria, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Sciacca, Agrigento e Catania, basa la propria filosofia su un approccio completo e personalizzato, che mette costantemente al centro il benessere del paziente.

L'attività si articola in quattro aree fondamentali:

Area Commerciale: Una vasta selezione di prodotti ortopedici pronti all'uso, tra cui ortesi predisposte, elettromedicali e calze elastiche, per rispondere con immediatezza a ogni esigenza quotidiana.

Ortopedia su Misura: Il vero cuore pulsante dell'azienda. Qui, artigiani e tecnici specializzati realizzano dispositivi di alta precisione: calzature e plantari personalizzati, corsetti per la scoliosi, protesi, sistemi di postura e tutori pediatrici, creati per garantire comfort e funzionalità assoluti.

Ausili Riabilitativi: Soluzioni avanzate per promuovere l'autonomia e la mobilità. Dalle carrozzine elettroniche e manuali ai sistemi di postura per patologie neurologiche, fino alla domotica integrata e ai comandi speciali, l'obiettivo è il supporto concreto alla piena indipendenza del paziente.

Posturologia: Un servizio dedicato all'analisi approfondita attraverso esami baropodometrici del passo (statici e dinamici) e scansioni tridimensionali della colonna vertebrale tramite il sistema di Spinometria 3D, garantendo una valutazione precisa e totalmente non invasiva.

Con questa nuova apertura a Castelvetrano, il Centro Ortopedico Ferranti conferma la propria missione: essere vicini ai pazienti con competenza, tecnologia all'avanguardia e una dedizione costante alla qualità della vita.