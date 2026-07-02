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A Castelvetrano si inaugura domani il Centro Ortopedico Ferranti. Nuova sede in via Vittorio Emanuele

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di: Publiredazionale - del 2026-07-02

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Immagine articolo: A Castelvetrano si inaugura domani il Centro Ortopedico Ferranti. Nuova sede in via Vittorio Emanuele

Castelvetrano si prepara ad accogliere un'importante novità nel settore della salute e del benessere. Venerdì 3 Luglio, alle ore 18:00, in Via Vittorio Emanuele 37 (presso l'ex sede della Farmacia Rotolo), si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Centro Ortopedico Ferranti, punto di riferimento d’eccellenza per l'ortopedia in Sicilia.

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    • Il Centro Ortopedico Ferranti, già radicato capillarmente in Sicilia con sedi tra Palermo, Misilmeri, Bagheria, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Sciacca, Agrigento e Catania, basa la propria filosofia su un approccio completo e personalizzato, che mette costantemente al centro il benessere del paziente.

    L'attività si articola in quattro aree fondamentali:

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    • Area Commerciale: Una vasta selezione di prodotti ortopedici pronti all'uso, tra cui ortesi predisposte, elettromedicali e calze elastiche, per rispondere con immediatezza a ogni esigenza quotidiana.

    Ortopedia su Misura: Il vero cuore pulsante dell'azienda. Qui, artigiani e tecnici specializzati realizzano dispositivi di alta precisione: calzature e plantari personalizzati, corsetti per la scoliosi, protesi, sistemi di postura e tutori pediatrici, creati per garantire comfort e funzionalità assoluti.

    Ausili Riabilitativi: Soluzioni avanzate per promuovere l'autonomia e la mobilità. Dalle carrozzine elettroniche e manuali ai sistemi di postura per patologie neurologiche, fino alla domotica integrata e ai comandi speciali, l'obiettivo è il supporto concreto alla piena indipendenza del paziente.

    Posturologia: Un servizio dedicato all'analisi approfondita attraverso esami baropodometrici del passo (statici e dinamici) e scansioni tridimensionali della colonna vertebrale tramite il sistema di Spinometria 3D, garantendo una valutazione precisa e totalmente non invasiva.

    Con questa nuova apertura a Castelvetrano, il Centro Ortopedico Ferranti conferma la propria missione: essere vicini ai pazienti con competenza, tecnologia all'avanguardia e una dedizione costante alla qualità della vita.

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