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Abolita la ZTL a Tre Fontane e niente parcheggi a pagamento. Emessa ordinanza dal Sindaco Mangiaracina

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di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-07-01

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Immagine articolo: Abolita la ZTL a Tre Fontane e niente parcheggi a pagamento. Emessa ordinanza dal Sindaco Mangiaracina

Con la nuova ordinanza emessa dal Sindaco Mangiaracina per la stagione estiva 2026, la viabilità della località balneare di Tre Fontane si rinnova completamente con l'obiettivo di migliorare la vivibilità, la sicurezza e l'accoglienza dell'area. Tra i provvedimenti di maggiore impatto, così come promesso in campagna elettorale, spiccano l'abolizione totale di tutte le Zone a Traffico Limitato e l'eliminazione della sosta a pagamento per l'intero anno, due misure pensate per garantire una maggiore facilità di accesso e di movimento a visitatori e residenti.

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    • Il cuore della nuova regolamentazione è rappresentato dall'istituzione di un'ampia isola pedonale nelle vie centrali, che seguirà orari differenziati a seconda dei giorni della settimana.

    Nei giorni di sabato e domenica, la chiusura al traffico veicolare partirà dalle 19:30 fino alle 21:30 nel tratto compreso tra Piazza Favoroso, Viale Nicolò Gentile e Via Firenze, per poi estendersi dalle 21:30 fino alle 03:00 del mattino successivo includendo l'area fino all'intersezione con Via Giuseppe Fava. Dal lunedì al venerdì, invece, l'area pedonale sarà attiva esclusivamente nella fascia oraria notturna, dalle 21:30 alle 03:00, interessando il tratto che va da Via Trapani fino all'incrocio con Via Giuseppe Fava.

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    • Anche durante gli orari di vigenza dell'isola pedonale, rimarrà sempre assicurato il transito ai mezzi di soccorso, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, ai veicoli comunali e a quelli al servizio delle persone con disabilità, oltre agli altri mezzi espressamente autorizzati.

    Questa riorganizzazione complessiva mira a rendere Tre Fontane un luogo più sicuro e godibile per i passanti e per il tessuto commerciale locale, confidando nella massima collaborazione di tutti per vivere una stagione estiva all'instegna del rispetto delle regole.

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