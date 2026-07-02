Etnaland chiuso per tutto il 2026: salta la stagione, pesanti effetti su lavoro e indotto

di: Redazione - del 2026-07-02

Nessuna riapertura nel 2026 per Etnaland. La proprietà ha ufficializzato lo stop dell'intera stagione, una decisione che avrà ripercussioni sui lavoratori e sull'indotto legato al parco divertimenti. La proprietà del parco divertimenti ha confermato, attraverso una nota, che la struttura rimarrà chiusa per l'intera stagione, ponendo fine alle ipotesi di una possibile riapertura nei prossimi mesi. Lo stop è legato al sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria e al procedimento tuttora in corso. La società ha però precisato che le verifiche non riguardano la sicurezza delle attrazioni né coinvolgono aspetti legati alla tutela di visitatori o dipendenti.

Nel comunicato viene inoltre spiegato che, anche nel caso di un rapido dissequestro, non esisterebbero i tempi tecnici necessari per rimettere in funzione il parco. La riapertura richiederebbe infatti un articolato programma di manutenzione, controlli sugli impianti, collaudi e attività organizzative indispensabili per garantire il regolare svolgimento della stagione.

La cancellazione dell'intera stagione 2026 rischia di avere un forte impatto sul territorio. Oltre ai lavoratori direttamente impiegati nella struttura, a subire le conseguenze saranno anche le numerose imprese dell'indotto, dai fornitori alle attività commerciali e ai servizi che ogni anno beneficiano della presenza del parco. La proprietà ha infine ribadito la volontà di continuare a collaborare con le autorità competenti e con le istituzioni, nella prospettiva di risolvere la vicenda giudiziaria e creare le condizioni necessarie per consentire, in futuro, la ripresa delle attività del parco.