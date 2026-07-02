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ASP Trapani, Ambulatori Ostetrici già attivi nelle Case di Comunità

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-02

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Immagine articolo: ASP Trapani, Ambulatori Ostetrici già attivi nelle Case di Comunità

L’ASP di Trapani accoglie con entusiasmo l’approvazione dell’emendamento parlamentare, approvato in Commissione Affari sociali della Camera, che istituisce l’Ostetrica di Comunità. Un traguardo nazionale che vede l'azienda sanitaria trapanese muoversi in netto anticipo: l’ASP è infatti la prima in Sicilia, e forse anche in tutto il Meridione, ad aver già reso operativa una rete capillare di questo servizio nelle proprie Case di Comunità, integrandola strutturalmente e funzionalmente con i Consultori familiari e i Punti nascita aziendali della provincia.

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    • In un periodo storico segnato da una profonda crisi della natalità e dall'emergenza sociale della violenza di genere, l'Ostetrica di Comunità rappresenta un presidio di prossimità essenziale per la tutela globale della salute psico-fisica delle donne.

    Le professioniste – spiega la Direzione aziendale - offrono un'assistenza specializzata, sicura e senza giudizi, erogando gratuitamente e senza necessità di impegnativa medica prestazioni chiave in linea con i LEA e i PDTA aziendali. Tra le attività principali rientrano la prevenzione oncologica e lo screening tramite l'esecuzione di Pap-test e HPV test su chiamata attiva e spontanea, nonché il fondamentale contrasto alla violenza attraverso l'identificazione precoce e la gestione di situazioni di rischio, abusi e vulnerabilità familiari. Grande attenzione è rivolta all'area della maternità, con la gestione degli Ambulatori della Gravidanza a Basso Rischio Ostetrico e del post-partum ,con corsi di accompagnamento alla nascita, supporto all'allattamento al seno, dimissioni protette, valutazione neonatale e screening per la depressione post-partum, ai quali si affiancano i servizi per il benessere femminile come la riabilitazione della salute pelvi-perineale, la consulenza contraccettiva, il percorso preconcezionale e la gestione del climaterio e della menopausa.

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    • Per garantire la massima vicinanza alle cittadine e favorire la prossimità delle cure, l'accesso alle prestazioni è libero e gratuito presso i diversi Ambulatori ostetrici già attivi nelle Case di Comunità, situati in tutto il territorio provinciale: Partanna, Salemi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala, Custonaci e Castellammare del Golfo.

    Quindi, con l'attivazione strutturale di tale rete assistenziale, la Direzione Strategica dell’ASP di Trapani ha già dato piena attuazione al D.M. n. 77/2022 e si conferma un modello di sanità vicina alle donne e presente sul territorio.

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