Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali, grandine e forti raffiche di vento

di: Redazione - del 2026-07-02

La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida dalle 00.00 alle 24.00 di venerdì 3 luglio. Il bollettino, emesso dal Centro Funzionale Decentrato Idro della Regione Siciliana, prevede un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche sull'intero territorio regionale.

Temporali in arrivo su tutta l'Isola. Dalla tarda serata di oggi, giovedì 2 luglio, e per le successive 18-24 ore, sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno tutte le province siciliane. In alcuni settori i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, raffiche di vento anche molto sostenute e locali grandinate.

Le piogge saranno diffuse su tutta la regione e, nella maggior parte dei casi, avranno intensità debole o moderata. Durante i temporali, però, non si escludono accumuli localmente abbondanti e criticità nelle aree più vulnerabili. La Protezione civile raccomanda la massima prudenza, invitando i cittadini a seguire l'evoluzione delle previsioni meteo e gli aggiornamenti diramati dagli enti competenti. Si consiglia inoltre di evitare soste in prossimità di corsi d'acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti, oltre a limitare gli spostamenti durante i fenomeni più intensi.