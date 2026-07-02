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Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali, grandine e forti raffiche di vento

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di: Redazione - del 2026-07-02

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Immagine articolo: Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali, grandine e forti raffiche di vento

La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida dalle 00.00 alle 24.00 di venerdì 3 luglio. Il bollettino, emesso dal Centro Funzionale Decentrato Idro della Regione Siciliana, prevede un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche sull'intero territorio regionale.

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    • Temporali in arrivo su tutta l'Isola. Dalla tarda serata di oggi, giovedì 2 luglio, e per le successive 18-24 ore, sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno tutte le province siciliane. In alcuni settori i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, raffiche di vento anche molto sostenute e locali grandinate.

    Le piogge saranno diffuse su tutta la regione e, nella maggior parte dei casi, avranno intensità debole o moderata. Durante i temporali, però, non si escludono accumuli localmente abbondanti e criticità nelle aree più vulnerabili. La Protezione civile raccomanda la massima prudenza, invitando i cittadini a seguire l'evoluzione delle previsioni meteo e gli aggiornamenti diramati dagli enti competenti. Si consiglia inoltre di evitare soste in prossimità di corsi d'acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti, oltre a limitare gli spostamenti durante i fenomeni più intensi.

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