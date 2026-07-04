Tre Fontane, bambino salvato in mare: decisivo l'intervento dei bagnini di un Lido

di: Redazione - del 2026-07-04

Attimi di apprensione sul litorale di Tre Fontane, dove un bambino, di 6 anni di Santa Ninfa, si è allontanato dalla riva a bordo di un canotto, facendo temere il peggio. Provvidenziale l'intervento del personale di salvataggio del lido Cocoloco Stravizio. Il bagnino Giuseppe Truglio è intervenuto tempestivamente, mentre il collega Gianluca Pisciotta ha immediatamente allertato i soccorsi, contribuendo a coordinare le operazioni.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei bagnini, il bambino è stato recuperato sano e salvo. Per lui soltanto un grande spavento, senza alcuna conseguenza. Una vicenda che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, specialmente i genitori, ma che si è conclusa nel migliore dei modi grazie alla rapidità e all'efficacia dell'intervento del personale di salvataggio.