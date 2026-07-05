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Maxi inchiesta su presunti falsi incidenti: quattro misure cautelari, respinte altre 25 richieste

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di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2026-07-05

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Immagine articolo: Maxi inchiesta su presunti falsi incidenti: quattro misure cautelari, respinte altre 25 richieste

Quattro misure cautelari e venticinque richieste respinte. È quanto ha disposto il gip del Tribunale di Trapani, Massimo Corleo, nell'ambito dell'inchiesta della Procura su una presunta organizzazione che avrebbe simulato incidenti stradali per ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicurative. Complessivamente sono 29 le persone coinvolte nell'indagine.

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    • Per l'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, nei cui confronti la Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ritenendolo al vertice del presunto sodalizio, il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e il divieto temporaneo di esercitare la professione forense per un anno. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato circa nove ore, il legale ha risposto alle domande dei magistrati, respingendo ogni contestazione. Per Vittorio Calabria, destinatario della richiesta di custodia in carcere avanzata dal pubblico ministero, il gip ha disposto il divieto, per un anno, di svolgere l'attività professionale di gestione di un'agenzia assicurativa.

    Obbligo di dimora ad Alcamo e obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri quattro volte alla settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, nella fascia oraria dalle 11 alle 11.30, sono stati invece disposti nei confronti di Francesco Borromeo. La stessa misura è stata applicata anche a Giuseppe Amodeo. Il giudice ha infine respinto le richieste cautelari avanzate dalla Procura nei confronti degli altri 25 indagati, per i quali erano stati richiesti, a vario titolo, gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora. Gli stessi restano comunque indagati nell'ambito dell'inchiesta.

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