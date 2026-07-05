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Controlli straordinari dei Carabinieri: 2 arresti e 87 denunce nel primo semestre

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-05

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Due arresti, 87 persone denunciate, oltre 1.500 controlli a persone e 856 a veicoli. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani nel corso del primo semestre del 2026 per rafforzare la prevenzione e il contrasto ai reati. I servizi, intensificati soprattutto nei fine settimana e durante i ponti festivi, hanno interessato le aree ritenute più sensibili della provincia, con un impiego aggiuntivo di uomini e mezzi rispetto ai normali servizi d'istituto.

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    • Tra le principali violazioni contestate figurano furti, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione dagli arresti domiciliari, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, violazioni di provvedimenti dell'autorità e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici. Nel corso dei controlli 53 persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. L'attività rientra nel piano di prevenzione e controllo del territorio disposto dall'Arma anche sulla base delle indicazioni emerse nei Comitati provinciali per l'Ordine e la sicurezza pubblica e si affianca ai consueti servizi svolti quotidianamente sul territorio provinciale.

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