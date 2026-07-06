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Violenza sessuale di gruppo, condannato il pesista olimpico Antonino Pizzolato

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di: Redazione - del 2026-07-06

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Immagine articolo: Violenza sessuale di gruppo, condannato il pesista olimpico Antonino Pizzolato

(ph. belicenews.it)

Il Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024, nel processo per violenza sessuale di gruppo. Condannati alla stessa pena anche gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti originari della provincia di Agrigento.

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    • L'inchiesta è scaturita dalla denuncia di una turista finlandese di 27 anni, che ha riferito di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2022. La sentenza è di primo grado. La notizia è stata riportata da Ansa Sicilia.

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