di: Mariano Pace - del 2026-07-07

A pochissimi giorni dalla conclusione del progetto di alfabetizzazione “Dritto al Punto”, il GAL Valle del Belìce accelera il passo e apre ufficialmente la nuova stagione dell’alta formazione tecnologica e imprenditoriale del territorio.

Come annunciato nel corso del recente summit conclusivo di Partanna, prende il via INNSULA, il Polo di innovazione della Sicilia Occidentale nato in perfetta continuità con le attività di inclusione digitale appena terminate.

INNsula si propone come infrastruttura territoriale che mette in rete luoghi, persone, competenze e opportunità per far nascere e crescere progetti concreti ad alto valore innovativo.

Il progetto è sostenuto da un partenariato d’eccellenza che unisce l'autorevolezza del GAL Valle del Belìce a partner strategici dell'innovazione e del sociale come GATE REI, il CRESM e il Comune di Partanna.

L'obiettivo è chiaro: innalzare il livello delle competenze digitali del territorio, offrendo strumenti avanzati e altamente spendibili nel mondo del business, delle startup e delle imprese che vogliono competere su scala globale rendendo il Belìce e la Sicilia occidentale un territorio capace di trasformare i bisogni locali in opportunità di sviluppo imprenditoriale, sociale e istituzionale.

Il prossimo, attesissimo appuntamento si terrà l’ 8 luglio 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, con il modulo pratico “Approccio Lean per il lancio di un’impresa”.

Il workshop si concentrerà su come testare le proprie ipotesi di business, ridurre gli sprechi e arrivare sul mercato in modo rapido ed efficace attraverso i cicli di Build - Measure - Learn.

A guidare il laboratorio sarà un formatore di altissimo profilo: Carlo Piccinini, Portfolio Manager e Partner AVM, forte di oltre 15 anni di esperienza internazionale nel settore del Private Equity.

L’incontro, a partecipazione totalmente gratuita, è aperto a tutti gli interessati: imprenditori, aspiranti founder, professionisti, studenti e innovatori del territorio rurale belicino.

Per garantire la massima accessibilità e superare ogni barriera geografica, i lavori saranno fruibili sia in presenza, presso la sede di Via Garibaldi 43 a Partanna, sia online in modalità phygital.

Per ricevere il link di collegamento o richiedere informazioni, è possibile scrivere alla mail ufficiale: info@innsula.it.

Info su www.innsula.it

GAL Valle del Belice