"Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele": a Fermo la mostra curata anche da Tanino Bonifacio

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-07

È stata inaugurata lo scorso 27 giugno, negli spazi di Palazzo dei Priori a Fermo, la mostra "Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele", un progetto espositivo che mette a confronto le esistenze di due tra le più grandi icone femminili del Novecento. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino a domenica 1° novembre 2026. Tra i curatori figura lo storico e critico d'arte siciliano Tanino Bonifacio, affiancato da Alberto Rossetti e Carolina Dea. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sindaco di Fermo Alberto Scarfini, l'assessore alla Cultura Micol Lanzidei, i curatori della mostra e il collezionista delle opere fotografiche Vincenzo Sanfo.

L'inaugurazione si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, cuore della città marchigiana, davanti a un folto pubblico che ha poi visitato l'esposizione, composta da 120 fotografie firmate da alcuni dei più importanti fotografi internazionali, tra cui Nickolas Muray, Leo Matiz, Sam Shaw ed Edward Weston.

Attraverso un percorso espositivo parallelo e speculare, la mostra racconta gli amori, i dolori, le fragilità e i drammi che hanno segnato le vite di Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Due donne provenienti da mondi profondamente diversi per cultura, geografia e linguaggio artistico, ma accomunate da una parabola esistenziale segnata da sofferenza, inquietudine e straordinaria forza creativa.

Il progetto invita il visitatore a riflettere sul valore universale dell'arte come strumento di rinascita, suggerendo come, anche nei momenti di smarrimento e dolore, sia sempre possibile ritrovare una nuova dimensione attraverso la creatività e l'espressione artistica.

Ad arricchire il percorso espositivo sono presenti anche opere dedicate alle due protagoniste realizzate da artisti di fama internazionale, tra cui Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Nereo Rotelli, Omar Ronda, Marco Lodola, Danila Mancuso, Giuliano Grittini, Zang Hongmei e Xu De Qi. La mostra sarà visitabile a Palazzo dei Priori di Fermo fino a domenica 1° novembre 2026.