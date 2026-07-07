  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

"Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele": a Fermo la mostra curata anche da Tanino Bonifacio

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-07

Commenti
Immagine articolo: "Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele": a Fermo la mostra curata anche da Tanino Bonifacio

È stata inaugurata lo scorso 27 giugno, negli spazi di Palazzo dei Priori a Fermo, la mostra "Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele", un progetto espositivo che mette a confronto le esistenze di due tra le più grandi icone femminili del Novecento. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino a domenica 1° novembre 2026. Tra i curatori figura lo storico e critico d'arte siciliano Tanino Bonifacio, affiancato da Alberto Rossetti e Carolina Dea. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sindaco di Fermo Alberto Scarfini, l'assessore alla Cultura Micol Lanzidei, i curatori della mostra e il collezionista delle opere fotografiche Vincenzo Sanfo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L'inaugurazione si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, cuore della città marchigiana, davanti a un folto pubblico che ha poi visitato l'esposizione, composta da 120 fotografie firmate da alcuni dei più importanti fotografi internazionali, tra cui Nickolas Muray, Leo Matiz, Sam Shaw ed Edward Weston.

    Attraverso un percorso espositivo parallelo e speculare, la mostra racconta gli amori, i dolori, le fragilità e i drammi che hanno segnato le vite di Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Due donne provenienti da mondi profondamente diversi per cultura, geografia e linguaggio artistico, ma accomunate da una parabola esistenziale segnata da sofferenza, inquietudine e straordinaria forza creativa.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Il progetto invita il visitatore a riflettere sul valore universale dell'arte come strumento di rinascita, suggerendo come, anche nei momenti di smarrimento e dolore, sia sempre possibile ritrovare una nuova dimensione attraverso la creatività e l'espressione artistica.

    Ad arricchire il percorso espositivo sono presenti anche opere dedicate alle due protagoniste realizzate da artisti di fama internazionale, tra cui Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Nereo Rotelli, Omar Ronda, Marco Lodola, Danila Mancuso, Giuliano Grittini, Zang Hongmei e Xu De Qi. La mostra sarà visitabile a Palazzo dei Priori di Fermo fino a domenica 1° novembre 2026.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • a4 lisciandra
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Camagna h2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    29 Giugno - Castelvetrano, il Lettore scrive: “Camera mortuaria senza aria condizionata”. L'Asp assicura interventi in corso

    28 Giugno - Il lettore scrive: “Sabato sera a Marinella tra gas di scarico auto, scooter controsenso e monopattini a folle velocità. Si intervenga”

    22 Giugno - Il lettore scrive: "Primi abbandoni nei pressi dell'edificio scelto da ordinanza per conferimento". Lentini: "Atto doloso di mentalità mafiosa"

    I più letti

    Addio a Peppe Monterosso, volto noto e amato di Castelvetrano

    Tre Fontane, bambino salvato in mare: decisivo l'intervento dei bagnini di un Lido

    Estate 2026, il sindaco firma l'ordinanza: ecco le nuove regole per i pubblici esercizi a Marinella e Triscina

    Partanna, vasto incendio in via Benedetto Croce: fiamme lambiscono un'abitazione, paura per un bombolone del gas

    Castelvetrano, scontro tra due vetture in via Caracci. Sul posto i sanitari del 118