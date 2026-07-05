Papa Leone XVI in Sicilia, Schifani ringrazia la Protezione civile e dona una triscele al Pontefice

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-05

Si è conclusa con i ringraziamenti alle istituzioni e un omaggio al Santo Padre la visita di Papa Leone XVI a Lampedusa. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato gli operatori della Protezione civile regionale presso il Centro operativo avanzato (Coa), alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Schifani ha sottolineato l'efficace collaborazione tra Stato e Regione nella gestione di un evento complesso dal punto di vista organizzativo, elogiando il senso di responsabilità dimostrato da tutti gli operatori. Il governatore ha ricordato anche l'impegno della Protezione civile durante l'emergenza sbarchi del 2023, ribadendo che «quando si tratta di solidarietà non possono esserci steccati».

Prima della partenza da Lampedusa, Schifani ha accompagnato Papa Leone XVI in aeroporto insieme alla moglie Franca e gli ha donato una triscele in ceramica, simbolo della Sicilia. Il presidente ha inoltre ringraziato il Pontefice per il forte messaggio di solidarietà e vicinanza lanciato durante la visita e nell'omelia celebrata al campo sportivo dell'isola.