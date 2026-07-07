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Ospedale di Castelvetrano, nuove frontiere in Cardiologia: al via procedure avanzate metal free

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-07

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Immagine articolo: Ospedale di Castelvetrano, nuove frontiere in Cardiologia: al via procedure avanzate metal free

Importanti novità all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano, in cui dal 2023 è aperta la sala di Emodinamica in seno al reparto di Cardiologia con UTIC, dove nell’Emodinamica ha visto l’arrivo dal gruppo di Trapani del Dr. Dario Buccheri quale referente della sala operatoria. Esperto cardiologo interventista con importante casistica di procedure complesse eseguite, Buccheri è autore di oltre 150 pubblicazioni internazionali, oltre ad aver collaborato a manuali di cardiologia interventistica sul trattamento della malattia coronarica con tecnica metal free. Questa metodica attesta l’erogazione di prestazioni di alta complessità, grazie anche ad un parco tecnologico all’avanguardia.

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    • E’ presente infatti il pallone per litotrissia intracoronarica (schockwave), necessario nel trattamento delle lesioni severamente calcifiche. Tra gli ultimi interventi in ordine di tempo e di elevato grado di complessità, il trattamento di tre difficili occlusioni croniche totali e alcuni casi di malattia complessa del tronco comune di sinistra, arteria vitale e cardine del circolo coronarico cardiaco. L’ultimo caso trattato di anatomia complessa con triforcazione coronarica in una paziente di 86 anni, esordito con arresto cardiaco e gestita, fino a stabilizzazione, garantendo così l’accesso alla sala operatoria grazie ai protocolli di supporto avanzato (ACLS). Questo tipo di intervento è attualmente possibile solo in pochi centri di cardiologia interventistica italiani ed in mani molto esperte.

    Il Dr. Salvatore Martino, direttore UOC di Cardiologia, sottolinea come questa nuova fase stia garantendo un maggior accesso dei pazienti del territorio, pazienti che prima dovevano ricorrere ad altre strutture e stia contribuendo allo smaltimento delle liste d’attesa per coronarografia. Si tratta di una fase virtuosa per la struttura ospedaliera di Castelvetrano, con i pazienti del territorio che vi si possono rivolgere, per quanto concerne i servizi erogati dalla Cardiologia e dall’intero ospedale confidando nell’expertise dei medici.

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