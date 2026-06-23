Poker online, cresce la passione italiana: perché il settore parla sempre più italiano

di: Francesco Accardi - del 2026-07-07

(ph. Editor di Canva)

Il poker ha una storia lunga in Italia. Non nell’accezione romantica del termine, ma in senso pratico: è uno dei pochi giochi che ha attraversato la transizione digitale con una base di giocatori già strutturata e una tradizione riconoscibile. Per anni, però, il mercato online è rimasto condizionato da una regolamentazione ancora in costruzione; solo negli ultimi lustri il quadro si è evoluto in maniera significativa e le ragioni di questo cambiamento sono per lo più normative, non commerciali.

La struttura regolatoria come punto di partenza

L'Italia è tra i primi paesi europei ad aver costruito un sistema organico di norme (piuttosto ferree) per il gioco online. Il così ribattezzato Decreto Bersani (DL 223/2006) ha avviato il processo di apertura controllata del mercato. Sono state fissate le condizioni iniziali per il rilascio di concessioni agli operatori, la governance del comparto è poi passata sotto la competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Oggi l’ADM rappresenta l'organo di riferimento per autorizzazioni, vigilanza, procedimenti sanzionatori, audit.

Al fine di operare legalmente in Italia una piattaforma di Poker deve ottenere una specifica concessione ADM. I requisiti comprendono la verifica dell'identità degli utenti secondo gli standard KYC (Know Your Customer), la separazione delle somme dei giocatori dai fondi aziendali, l'integrazione di strumenti obbligatori di tutela del consumatore. L'assenza di licenza ADM comporta misure di blocco che coinvolgono tanto i provider di accesso internet quanto i circuiti di pagamento: cosa che rende di

fatto inaccessibili i servizi dei siti non autorizzati.

L'accordo di liquidità condivisa

Uno degli sviluppi strutturali di maggior rilevanza, per il poker online di stampo italiano, sarebbe stato l'ingresso nell'accordo di condivisione della liquidità tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo. L'intesa firmata nel 2017 (ma operativa dal 2018) ha consentito agli operatori autorizzati in tre delle quattro giurisdizioni ad aprire tavoli comuni, esclusa l’Italia: il governo in carico, nonostante la firma nell’accordo, non ha mai emanato i decreti attuativi necessari.

Il panorama italiano continua a funzionare attraverso una liquidità sostanzialmente isolata: gli utenti registrati sul dominio .it possono sedersi solo ai tavoli frequentati da altri connazionali. L'effetto è visibile nei format meno praticati, ove il numero di partecipanti risulta talvolta insufficiente per garantire un'offerta stabile. Discorso diverso per i casinò live, dove i grandi fornitori di software (come Evolution Gaming o Playtech) trasmettono le dirette video da studi centralizzati all'estero (Malta su tutti)

che servono contemporaneamente più nazioni.

Localizzazione: più di una traduzione

Dire che il poker online "parla italiano" non significa soltanto che le piattaforme sono disponibili in lingua italiana. Gli operatori con licenza ADM hanno l’obbligo di fornire assistenza clienti in italiano , localizzare completamente le interfacce, integrare metodi di pagamento diffusi nel mercato locale (dai bonifici bancari ai circuiti di pagamento digitale).

Spicca anche un aspetto tecnico sottovalutato: il lessico del poker è un ibrido in cui termini anglosassoni come bluff, flop, river e all-in si affiancano a descrizioni nella nostra lingua madre. Le piattaforme più strutturate hanno sviluppato interfacce che gestiscono tale sovrapposizione linguistica in forma coerente, con l’obiettivo di ridurre l'ambiguità anche per i giocatori meno esperti.

La localizzazione ha infine una dimensione normativa precisa. Le informative sul gioco responsabile, le condizioni generali d'uso, le comunicazioni di sistema devono rispettare i format prescritti dall'ADM. Non è una scelta degli operatori ma un obbligocontrattuale verificato in sede di audit.

Tutela del consumatore e comunicazione commerciale

Il quadro normativo del Bel Paese sottende obblighi specifici in materia di protezione del giocatore, tra cui strumenti di autoesclusione, limiti di deposito personalizzabili, avvisi relativi al tempo (e all'ammontare speso) e accesso ai servizi di supporto per la dipendenza dal gioco. Il programma GAP (Gioco Patologico) e il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco on line, gestito

dall'Istituto Superiore di Sanità, ricoprono il ruolo di riferimento istituzionale per il trattamento delle dipendenze da gioco in Italia.

Sul fronte della comunicazione commerciale il Decreto Dignità del 2018 ha introdotto un divieto esteso alla pubblicità di giochi con vincita in denaro: ciò ha suscitato reazioni concrete sulle strategie di operatori e bookmaker. Chi in passato investiva in campagne televisive o radiofoniche si trova oggi in un contesto dove le leve promozionali sono assai limitate. Per le aziende del settore questo si traduce nel bisogno di competere su infrastruttura, affidabilità tecnica e qualità dell'assistenza: sono elementi che, nel tempo, hanno ridisegnato l'equilibrio di un mercato dove la tutela dell'utente tende a precedere le logiche commerciali.