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Triscina, incendio alle spalle dell'area destinata al mercatino: in azione i Vigili del Fuoco di Castelvetrano

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di: Redazione - del 2026-07-07

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Immagine articolo: Triscina, incendio alle spalle dell'area destinata al mercatino: in azione i Vigili del Fuoco di Castelvetrano

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano a Triscina, dove un incendio è divampato nell'area alle spalle della zona destinata a ospitare il mercatino.

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    • Le fiamme hanno interessato la vegetazione presente nell'area e, durante le operazioni di spegnimento, è stata riscontrata anche la presenza di alcune piccole discariche a cielo aperto, con cumuli di rifiuti abbandonati che hanno alimentato il rogo e reso più complesse le operazioni.

    I Vigili del Fuoco sono intervenuti per circoscrivere e spegnere l'incendio, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente nelle aree circostanti. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

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