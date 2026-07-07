Triscina, incendio alle spalle dell'area destinata al mercatino: in azione i Vigili del Fuoco di Castelvetrano

di: Redazione - del 2026-07-07

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano a Triscina, dove un incendio è divampato nell'area alle spalle della zona destinata a ospitare il mercatino.

Le fiamme hanno interessato la vegetazione presente nell'area e, durante le operazioni di spegnimento, è stata riscontrata anche la presenza di alcune piccole discariche a cielo aperto, con cumuli di rifiuti abbandonati che hanno alimentato il rogo e reso più complesse le operazioni.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per circoscrivere e spegnere l'incendio, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente nelle aree circostanti. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.