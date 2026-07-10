Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

di: Redazione - del 2026-07-10

Ancora polemiche sulle condizioni in cui versa il mercato rionale del martedì di via Ciaccio Montalto, nel quartiere San Michele di Castelvetrano. A raccogliere e rilanciare le segnalazioni di alcuni residenti è Silvio Alagna, presidente del Movimento Civico Noi Sicilia, che chiede un intervento delle autorità competenti.

Secondo quanto denunciato, durante lo svolgimento del mercato si verificherebbero frequenti episodi di inciviltà, aggravati – sempre secondo la segnalazione – dalla carenza di servizi igienici. I residenti riferiscono di persone costrette a urinare all'aperto e del ritrovamento di sacchetti contenenti urina abbandonati lungo le strade. Al termine del mercato, inoltre, l'area verrebbe lasciata tra rifiuti e scarti alimentari, con pesanti ripercussioni sul decoro urbano e sulla qualità della vita di chi abita nella zona.

«I residenti meritano rispetto, pulizia e civiltà», afferma Alagna, che invita l'Amministrazione comunale e gli enti preposti ad adottare provvedimenti urgenti per garantire maggiori controlli, servizi adeguati e il ripristino del decoro nell'area mercatale.