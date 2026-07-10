Marinella di Selinunte, dal 15 luglio al via la navetta gratuita: due linee per collegare borgata, Parco Archeologico e spiagge

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-10

Dal 15 luglio al 6 settembre 2026 sarà attivo a Marinella di Selinunte il nuovo servizio gratuito di navetta circolare promosso dall'Amministrazione comunale di Castelvetrano per facilitare gli spostamenti di residenti e turisti, ridurre il traffico veicolare e migliorare la mobilità estiva.

Il servizio prevede due linee, entrambe con capolinea in Piazza Persefone (Casello 8).

La Circolare "Borgata" collegherà Piazza Persefone, Piazza Iole Bovio Marconi (ingresso del Parco Archeologico), via Caboto, Piazza Efebo, via Marco Polo, l'ingresso della Spiaggia Acropoli, via della Cittadella, Piazza Metope, via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle (Scaro), via del Cantone, via Palinuro, via Icaro, via Pindaro (Oasi), via Pitagora e ritorno in Piazza Persefone. Le partenze sono previste alle 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 20:30, 20:45, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 23:15, 23:30, 23:45 e 00:00.

La Circolare "SS. 115 – Via Cavallaro" servirà invece la SS. 115, Athena, Castello, via Cavallaro Nord, Villaggio Catalano, via Cavallaro Sud e via Persefone, con partenze alle 11:30, 14:00, 17:00, 20:00, 22:30 e 00:30.

L'utilizzo della navetta sarà completamente gratuito. L'iniziativa punta a rendere più agevoli gli spostamenti all'interno della borgata, favorendo un turismo più sostenibile e contribuendo alla riduzione del traffico durante la stagione estiva.