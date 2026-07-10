Individuato un probabile relitto di aereo militare: scatta l'interdizione dell'area antistante la costa mazarese

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-10

Un probabile relitto di un aereo militare risalente alla Seconda guerra mondiale è stato individuato nelle acque al largo di Mazara del Vallo, a circa 3,5 miglia nautiche dal porto, in direzione 203° Sud-Sud Ovest (SSW). Il velivolo giace su un fondale sabbioso di circa 30 metri di profondità, all'interno di un'area circolare con raggio di un miglio e centro nelle coordinate 37°35.938'N – 012°33.390'E (WGS 84).

Per garantire la sicurezza pubblica e tutelare il relitto, la Capitaneria di porto ha disposto, fino a nuova comunicazione, il divieto di sosta e ancoraggio per qualsiasi unità navale, della pesca professionale e sportiva con qualsiasi mezzo, delle immersioni subacquee, sia in apnea che con autorespiratore, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità marittima.

Vietata anche qualsiasi altra attività che possa compromettere l'integrità del relitto o rappresentare un pericolo, in considerazione della possibile presenza di materiale bellico ancora a bordo o nelle immediate vicinanze.