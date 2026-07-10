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Inaugurata a Castelvetrano la nuova filiale del Centro Ortopedico Ferranti

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di: Publiredazionale - del 2026-07-10

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Immagine articolo: Inaugurata a Castelvetrano la nuova filiale del Centro Ortopedico Ferranti

Il Centro Ortopedico Ferranti amplia la propria presenza sul territorio siciliano con l'inaugurazione della nuova filiale di Castelvetrano, in via Vittorio Emanuele 37, presso l'ex sede della Farmacia Rotolo. Si tratta della dodicesima filiale dell'azienda, che rafforza così una rete già capillarmente diffusa nell'Isola con sedi a Palermo, Misilmeri, Bagheria, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Sciacca, Agrigento e Catania.

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    • Da sempre il Centro Ortopedico Ferranti fonda la propria filosofia su un approccio completo e personalizzato, mettendo al centro il benessere della persona attraverso competenza, innovazione e un'assistenza qualificata. L'apertura della nuova filiale rappresenta molto più di un'espansione aziendale: è un investimento sul territorio che permette ai cittadini di accedere a un servizio specializzato vicino a casa, trovando in un unico punto vendita consulenza professionale e un'ampia gamma di soluzioni dedicate alla salute e alla qualità della vita.

    Che si tratti di affrontare un percorso di riabilitazione, alleviare un dolore, correggere problematiche posturali o semplicemente prendersi cura del proprio benessere quotidiano, il Centro Ortopedico Ferranti mette a disposizione personale qualificato in grado di accompagnare ogni cliente nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze.

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    • All'interno della nuova filiale sarà possibile trovare articoli sanitari, ausili per la deambulazione, tutori ortopedici, busti, carrozzine, deambulatori, calze elastiche, dispositivi elettromedicali, calzature comfort e predisposte, oltre a numerosi prodotti dedicati alla riabilitazione e all'assistenza domiciliare. Un'offerta completa, studiata per rispondere alle necessità di persone di ogni età, con particolare attenzione anche agli sportivi e a chi necessita di supporti specifici nella vita quotidiana.

    L'attività si articola in quattro aree fondamentali:

    Area Commerciale: Una vasta selezione di prodotti ortopedici pronti all'uso, tra cui ortesi predisposte, elettromedicali e calze elastiche, per rispondere con immediatezza a ogni esigenza quotidiana.

    Ortopedia su Misura: Il vero cuore pulsante dell'azienda. Qui, artigiani e tecnici specializzati realizzano dispositivi di alta precisione: calzature e plantari personalizzati, corsetti per la scoliosi, protesi, sistemi di postura e tutori pediatrici, creati per garantire comfort e funzionalità assoluti.

    Ausili Riabilitativi: Soluzioni avanzate per promuovere l'autonomia e la mobilità. Dalle carrozzine elettroniche e manuali ai sistemi di postura per patologie neurologiche, fino alla domotica integrata e ai comandi speciali, l'obiettivo è il supporto concreto alla piena indipendenza del paziente.

    Posturologia: Un servizio dedicato all'analisi approfondita attraverso esami baropodometrici del passo (statici e dinamici) e scansioni tridimensionali della colonna vertebrale tramite il sistema di Spinometria 3D, garantendo una valutazione precisa e totalmente non invasiva.


    Tra i servizi che contraddistinguono il Centro Ortopedico Ferranti spicca l'attenzione alla prevenzione. Per celebrare l'apertura della nuova filiale di Castelvetrano, sarà infatti possibile effettuare esami baropodometrici gratuiti, su prenotazione, fino al 30 settembre. Un'opportunità concreta per analizzare l'appoggio del piede, individuare eventuali squilibri posturali e ricevere una consulenza specialistica personalizzata.

    L'iniziativa è rivolta sia a chi desidera conoscere meglio il proprio stato di salute, sia a chi già utilizza plantari o avverte dolori durante la camminata, l'attività sportiva o le normali attività quotidiane. Un'occasione pensata per consentire a un numero sempre maggiore di persone di accedere a dispositivi ortopedici di qualità, accompagnati da una consulenza professionale e personalizzata.

    Un servizio pensato per avvicinare sempre più persone alla cultura della prevenzione e permettere loro di accedere a un percorso di consulenza professionale, con la possibilità di individuare le soluzioni ortopediche più adatte alle proprie esigenze.

    Con questa nuova apertura, Castelvetrano acquisisce un importante punto di riferimento per la salute e il benessere del territorio. Un presidio territoriale capace di coniugare esperienza, tecnologia e attenzione alla persona, dove ogni esigenza viene ascoltata e il percorso verso il benessere nasce dall'incontro tra professionalità, consulenza e cura dei clienti.

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