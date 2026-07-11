Partanna, approvata la variazione di bilancio: 1,3 milioni per opere e servizi

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-11

Il Consiglio comunale di Partanna ha approvato all’unanimità la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 proposta dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Li Vigni. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, prevede l’impiego di 1,3 milioni di euro di avanzo libero per finanziare interventi ritenuti prioritari per la città.

Le risorse saranno destinate principalmente alla manutenzione della pubblica illuminazione, della rete idrica e fognaria, delle strade comunali, del cimitero e dei pozzi idrici, oltre al ripristino dell’impianto semaforico in contrada Cappuccini. Previsti anche investimenti per la messa in sicurezza degli edifici comunali, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione degli alloggi popolari.

Una parte dei fondi sosterrà inoltre la riqualificazione del campo sportivo Madonna delle Grazie e il programma di eventi culturali estivi, tra cui la rassegna Artemusicultura e il Festival Musiche e Parole in contrada Stretto.

L’amministrazione comunale sottolinea che la manovra punta a migliorare i servizi, valorizzare il patrimonio pubblico e rispondere alle esigenze della comunità attraverso interventi concreti sul territorio.