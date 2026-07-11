Poggioreale, si dimettono gli Assessori comunali Giovanni Vella e Antonella Caruana

di: Mariano Pace - del 2026-07-11

Giovanni Vella e Antonella Caruana si sono dimessi dalla carica di assessori comunali nella giunta municipale di Poggioreale, guidata dal sindaco Carmelo Palermo. Il primo aveva ricevuto tre anni fa le deleghe al: ”Personale, Lavori Pubblici e Urbanistica” ed era stato chiamato anche ad espletare le funzioni di vice sindaco. Mentre la seconda, Antonella Caruana, aveva ricevuto le deleghe al: ”Decoro Urbano, Cultura della Bellezza, Giardini, Ambiente e Famiglia”.

“Essendo venuto a mancare - scrive Giovanni Vella al sindaco Palermo - un rapporto di fiducia e di piena collaborazione amministrativa reciproca ho ritenuto opportuno comunicarle le mie dimissioni da assessore”.

Vella ha anche espletato, per tre anni, le funzioni di vice sindaco. Sulla stessa lunghezza d’onda, Antonella Caruana.

”Ritengo non sussistano più le condizioni necessarie -evidenzia tra l’altro in una lunga nota Caruana - per proseguire con efficacia e serenità il mio incarico amministrativo”.

Alla base del gesto delle dimissioni potrebbero esserci anche alcune divergenze politiche-amministrative maturate, tra le parti, negli ultimi tempi. Il sindaco Carmelo Palermo si fa sentire con una nota.

"Personalmente ho sempre improntano - scrive, tra l’altro, il sindaco - le mie azioni alla lealtà e all’onestà intellettuale, per questo rimango disorientato sulle infondate e improvvise considerazioni espresse da Vella a Caruana. Provvederò quanto prima a sostituire i due dimissionari e a garantire la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa nell’interesse esclusivo dei cittadini”.