  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Poggioreale, si dimettono gli Assessori comunali Giovanni Vella e Antonella Caruana

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2026-07-11

Commenti
Immagine articolo: Poggioreale, si dimettono gli Assessori comunali Giovanni Vella e Antonella Caruana

Giovanni Vella e Antonella Caruana si sono dimessi dalla carica di assessori comunali nella giunta municipale di Poggioreale, guidata dal sindaco Carmelo Palermo. Il primo aveva ricevuto tre anni fa le deleghe al: ”Personale, Lavori Pubblici e Urbanistica” ed era stato chiamato anche ad espletare le funzioni di vice sindaco. Mentre la seconda, Antonella Caruana, aveva ricevuto le deleghe al: ”Decoro Urbano, Cultura della Bellezza, Giardini, Ambiente e Famiglia”.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • “Essendo venuto a mancare - scrive Giovanni Vella al sindaco Palermo - un rapporto di fiducia e di piena collaborazione amministrativa reciproca ho ritenuto opportuno comunicarle le mie dimissioni da assessore”.

    Vella ha anche espletato, per tre anni, le funzioni di vice sindaco. Sulla stessa lunghezza d’onda, Antonella Caruana.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • ”Ritengo non sussistano più le condizioni necessarie  -evidenzia tra l’altro in una lunga nota Caruana - per proseguire con efficacia e serenità il mio incarico amministrativo”.

    Alla base del gesto delle dimissioni potrebbero esserci anche alcune divergenze politiche-amministrative maturate, tra le parti, negli ultimi tempi. Il sindaco Carmelo Palermo si fa sentire con una nota. 

    "Personalmente ho sempre improntano - scrive, tra l’altro, il sindaco - le mie azioni alla lealtà e all’onestà intellettuale, per questo rimango disorientato sulle infondate e improvvise considerazioni espresse da Vella a Caruana. Provvederò quanto prima a sostituire i due dimissionari e a garantire la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa nell’interesse esclusivo dei cittadini”.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    10 Luglio - Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    29 Giugno - Castelvetrano, il Lettore scrive: “Camera mortuaria senza aria condizionata”. L'Asp assicura interventi in corso

    I più letti

    Castelvetrano, scontro tra due vetture in via Caracci. Sul posto i sanitari del 118

    Ospedale di Castelvetrano, nuove frontiere in Cardiologia: al via procedure avanzate metal free

    Minorenne vittima di revenge porn: condanna in primo grado a 6 anni e un mese

    Movida, nuova ordinanza per l'estate, più equilibrio tra attività e quiete pubblica

    La multinazionale L’Oreal sceglie i templi di Selinunte per evento esclusivo. Presente anche Chanel Totti