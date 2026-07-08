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A.I.A.S. Castelvetrano celebra il suo cofondatore, il Dott. Elio Zuccarello

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-08

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Angela Puleo ed Elio Zuccarello ritirano il Premio Eccellenze 2015

In foto: Angela Puleo ed Elio Zuccarello ritirano il Premio Eccellenze 2015

La Direzione, il Consiglio di Amministrazione e gli Operatori del Centro di Riabilitazione A.I.A.S. – ETS di Castelvetrano sono lieti di annunciare la cerimonia di scopertura del busto in bronzo dedicato al Dott. Elio Zuccarello, cofondatore del Centro, mecenate e figura di riferimento per la crescita dell'Istituzione.

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    • La cerimonia si svolgerà venerdì 10 luglio 2026, alle ore 17:30, presso la sede del Centro, sulla S.S. 115 km 74, a Castelvetrano.

    All'evento prenderanno parte autorità civili, religiose e militari, insieme agli operatori, agli utenti, alle loro famiglie e a quanti, nel corso degli anni, hanno condiviso i valori e la missione dell'A.I.A.S. Il momento commemorativo sarà arricchito da interventi istituzionali, testimonianze, accompagnamenti musicali e ricordi dedicati al Dott. Zuccarello, il cui impegno e la cui visione hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della riabilitazione e alla promozione dell'inclusione sociale nel territorio.

    Con questa iniziativa, l'A.I.A.S. – ETS di Castelvetrano desidera rendere omaggio a un uomo che, con lungimiranza, generosità e spirito di servizio, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Centro e nella comunità, trasmettendo valori di solidarietà, accoglienza e attenzione alla persona che continuano a ispirarne l'operato.

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