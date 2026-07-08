Castelvetrano, scontro tra due vetture in via Caracci. Sul posto i sanitari del 118

di: Redazione - del 2026-07-08

Incidente stradale in via Caracci, a Castelvetrano, dove due auto, una Renault e una Fiat, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'impatto potrebbe esserci il mancato rispetto del segnale di stop da parte di uno dei conducenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a uno dei due automobilisti coinvolti. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.