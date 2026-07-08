Addio a Mario Possamai, l'allenatore che fece sognare la Folgore

di: Redazione - del 2026-07-08

Si è spento all'età di 84 anni Mario Possamai, storico allenatore della Folgore, alla cui guida sedette nelle stagioni 1978/79 e 1979/80, tornando poi sulla panchina gialloblù nel 1993/94 e nella prima parte del campionato 1994/95.

Il suo nome è legato a una delle pagine più belle della storia del calcio castelvetranese. Nella stagione 1993/94, infatti, la Folgore fu protagonista di uno straordinario campionato nel Campionato Nazionale Dilettanti, chiuso al quarto posto alle spalle di autentiche corazzate come Messina, Catania e Castrovillari.

Fu un'annata indimenticabile, vissuta con entusiasmo da un'intera città, che per lunghi tratti accarezzò il sogno di una storica promozione in Serie C. Un'impresa solo sfiorata, ma rimasta impressa nella memoria dei tifosi e di tutti gli sportivi castelvetranesi grazie al lavoro e alla passione di Mario Possamai.