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"Caro Mister Possamai, grazie per aver fatto sognare Castelvetrano"

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di: Salvatore Di Chiara - del 2026-07-08

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Ci sono allenatori che passano e altri che restano per sempre. Mario Possamai appartiene a questa seconda categoria. Con il suo carattere schietto, la sua competenza e la sua umanità ha lasciato un segno profondo non solo nei risultati ottenuti, ma soprattutto nel cuore di chi ha vissuto la Folgore. Questo è il saluto di un tifoso a un uomo che ha scritto una delle pagine più belle della storia rossonera.

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    • "Caro Maestro, la morte è l’ultimo passo di un percorso chiamato vita. L’ultimo atto, quello definitivo. E tu, Mister Mario Possamai, sei e rimarrai parte della nostra storia rossonera. Ieri è giunta la triste notizia,
    scuotendo gli animi “nostalgici” dei tifosi folgorini. Se la città di Marsala ti ha celebrato con le 195 presenze e 21 reti, con le numerose e infinite gioie, Castelvetrano si allinea agli “acerrimi” rivali in segno di lutto. Mister, sei stato un personaggio di spessore.

    Hai lasciato un’impronta indelebile del tuo passaggio e oggi, con garbo e gentilezza, siamo noi tifosi a renderti onore. Il tuo “fare colorito” non è mai passato inosservato, anzi ha reso il tecnico un grande uomo. Definito il “Gigante Buono”, sei stato parte integrante per tante stagioni. Ci hai fatto sognare e conoscere in tutta Italia. Dietro alla bellezza interiore si celava una preparazione certosina. Un veneto d’altri tempi che ha messo radici in Sicilia. Ogni tappa ha rappresentato un punto di arrivo: Scicli, Termini Imerese, Marsala e… [...]. E, appunto, Castelvetrano. Eri appena trentaseienne quando accettasti la corte folgorina.

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    • Noi, dopo i fattacci del “Marino” contro il Palmi, eravamo tormentati dall’idea di non farcela. Ma, grazie al presidente Rocco Riggio prima, e Genna poi, riuscimmo a risollevarci lentamente. Quando mettesti piede nella nostra città, il primo obiettivo fu quello di farci vedere un po' di calcio. Nella prima stagione, targata 1978/79, giungemmo settimi in classifica. Fu un torneo di assestamento. Lontani dalla capolista Nissa, disputammo un campionato dignitoso. La seconda stagione riservò un’amara sorpresa: l’esonero. La squadra, terza in classifica, stava veleggiando nelle primissime posizioni, a ridosso delle fortissime Favara, Ravanusa, Licata e Calcio Sicilia. Il nostro torneo aveva regalato, fin lì, più gioie che amarezze. Alla prima sconfitta interna (contro il Ravanusa) la società decise per il tuo allontanamento.

    Con fare composto, durante un’intervista al GDS, affermasti: “Me ne vado, ma non so perché. Faccio l’allenatore da 5 anni e non mi aspettavo, considerato l’andamento delle cose, questo brutto epilogo. Vi lascio immaginare la mia amarezza”. E ancora: “Io non avevo perso le speranze; ritengo ancora possibile l’aggancio alla capolista Favara (avanti di 4 punti) ed è per questo che non capisco il mio esonero. È questa la regola. Facendo questo mestiere, sapevo cosa mi aspettava. I dirigenti hanno i soldi, i calciatori costituiscono un capitale; l’unico a potersene andare secondo un certo tipo di logica è l’allenatore. Il mio non è un arrivederci, un giorno tornerò”.

    Un pensiero che trovò fondatezza nel 1993-94. La Folgore fu chiamata a disputare uno dei Campionati Nazionali Interregionali più difficili di sempre. Dietro alle corazzate Castrovillari, Messina e Catania, c’erano un nugolo di squadre piuttosto agguerrite. Tra queste il Mazara, il Partinicaudace, il Comiso, il Catanzaro, il Marsala e altre ancora. Grazie al tuo pragmatismo e a un gruppo di uomini formidabili, disputammo uno dei tornei più belli di sempre. Il quarto posto finale dietro alle tre corazzate esaltò le qualità della società, dei giocatori e tue, caro Mister.

    Chi può dimenticare le rimonte contro il Partinicaudace (3-1), Comiso (1-1), Reggio Gallina (2-1) e la rete di Pinuccio Scappini a tempo scaduto nel derby contro il Mazara (1-1)? Nessuno! Sbottasti dopo la vittoria interna contro la Paolana, davanti a 800 tifosi infreddoliti quando - in risposta a qualche mugugno proveniente dagli spalti - in conferenza stampa post-gara dicesti: “Stiamo disputando un torneo sopra le righe, cosa possiamo fare ancora? Se gli avversari si chiudono a riccio, ci dobbiamo adeguare alle loro caratteristiche. Incitateci!”.

    Fu la gara contro la capolista Castrovillari a regalarci un sogno. La rete di Ricordi su assist di Nicola Dolce segnò una svolta importante: Castelvetrano iniziò a crederci nel vero senso della parola. Alla prima di ritorno, contro la pericolante Reggio Gallina, vincemmo per 2-1 e raggiungemmo l’apice di quel torneo. I sogni svanirono nella debacle del Celeste contro il Messina. Una sconfitta pesante (3-0) sotto tutti i punti di vista. Fosti riconfermato, ma qualcosa era cambiato; negli uomini e nei meccanismi. Una prima parte di stagione 1994-95 e poi l’addio, quello definitivo.

    Caro Mister, da oggi farai parte dell’olimpo dei grandi allenatori rossoneri. Hai toccato la polvere del Paolo Marino. Lo hai fatto con impegno, dedizione, attaccamento e tanto spirito di sacrificio. Appena incontrerai il compianto Mimmo Rizzo, parlate della nostra Folgore. Voi ne avete il diritto sacrosanto.
    Grazie di tutto, MISTER!"

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