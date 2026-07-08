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Movida, nuova ordinanza per l'estate, più equilibrio tra attività e quiete pubblica

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-08

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Immagine articolo: Movida, nuova ordinanza per l'estate, più equilibrio tra attività e quiete pubblica

Dopo il confronto con gli esercenti, l'Amministrazione comunale ha approvato la nuova Ordinanza sindacale n. 36, che aggiorna le disposizioni in vigore con l'obiettivo di conciliare le esigenze delle attività economiche con il diritto al riposo e alla sicurezza di cittadini e turisti.

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    • Tra le principali disposizioni sono previste:

    1. È disposto l'obbligo di chiusura dalle ore 02:30 alle ore 06:00, per tutti i giorni della settimana.
    2. È vietata la vendita e la somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 02:00 alle ore 07:00, per tutti i giorni della settimana. È fatto divieto per qualsiasi ora del giorno di vendita di bevande anche alcoliche in bottiglie di vetro o in contenitori di metallo o alluminio dalle ore 22:00 alle 07:00
    3. Divieto assoluto di emissioni sonore: dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di ogni giorno; dalle ore 01:00 alle ore 07:00 dal lunedì al giovedì, nelle domeniche e nei festivi; dalle ore 02:00 alle ore 07:00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi.

    Per le attività di produzione di alimenti da asporto resta consentita la prosecuzione dell’attività oltre gli orari di chiusura previsti per i pubblici esercizi, fermo restando il divieto di consumare alimenti e bevande negli spazi pubblici antistanti le attività, nonché il rispetto delle ulteriori disposizioni previste dall’ordinanza. Il confronto costruttivo e il dialogo civile e collaborativo rappresentano gli strumenti più efficaci per coniugare le esigenze delle attività economiche con il diritto dei cittadini e dei visitatori a vivere una Marinella sempre più vivibile. 

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