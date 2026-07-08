La multinazionale L’Oreal sceglie i templi di Selinunte per evento esclusivo. Presente anche Chanel Totti

del 2026-07-08

L’Oréal ha scelto Selinunte come location esclusiva per un evento. Questa sera il Parco Archeologico ha accolto illustri ospiti del noto gruppo francese, prima azienda al mondo specializzata nei prodotti di cosmetica e bellezza. Tra gli ospiti anche Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha pubblicato alcune foto che la ritraggono tra le colonne del Tempio di Hera.