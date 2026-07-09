  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Campobello, tre esperti al servizio della comunità: nuove nomine del sindaco Mangiaracina

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-09

Commenti
Immagine articolo: Campobello, tre esperti al servizio della comunità: nuove nomine del sindaco Mangiaracina

L'Amministrazione Comunale di Campobello continua ad accrescere la propria azione puntando su figure di elevata professionalità, capaci di offrire un contributo concreto nei settori strategici per lo sviluppo del territorio. Con questo spirito, il sindaco Daniele Mangiaracina ha nominato tre esperti che affiancheranno l'Amministrazione con competenze specialistiche, a supporto delle attività istituzionali e delle politiche per il benessere della collettività.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Con l'obiettivo di rafforzare l'azione amministrativa attraverso competenze qualificate, il sindaco Daniele Mangiaracina ha conferito l'incarico a tre esperti che metteranno la propria esperienza al servizio della comunità: Vincenzo Lupo, Esperto in Approccio One Health, pianificazione strategica del randagismo, pianificazione urbanistica per il benessere animale e interfaccia istituzionale per la sanità pubblica veterinaria. Antonino Campo, Esperto in materia legale, a supporto dell'attività amministrativa e dell'azione istituzionale e Giampaolo Pellicane, Esperto nelle politiche legate alla sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle strategie per la tutela e la valorizzazione della comunità.

    Le nuove nomine rappresentano un importante valore aggiunto per l'Amministrazione, che punta su professionalità e competenze specifiche per affrontare con efficacia le sfide del territorio e promuovere una crescita sostenibile, sicura e orientata al benessere dei cittadini.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • Camagna h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    29 Giugno - Castelvetrano, il Lettore scrive: “Camera mortuaria senza aria condizionata”. L'Asp assicura interventi in corso

    28 Giugno - Il lettore scrive: “Sabato sera a Marinella tra gas di scarico auto, scooter controsenso e monopattini a folle velocità. Si intervenga”

    22 Giugno - Il lettore scrive: "Primi abbandoni nei pressi dell'edificio scelto da ordinanza per conferimento". Lentini: "Atto doloso di mentalità mafiosa"

    I più letti

    Addio a Peppe Monterosso, volto noto e amato di Castelvetrano

    Estate 2026, il sindaco firma l'ordinanza: ecco le nuove regole per i pubblici esercizi a Marinella e Triscina

    Castelvetrano, scontro tra due vetture in via Caracci. Sul posto i sanitari del 118

    Partanna, vasto incendio in via Benedetto Croce: fiamme lambiscono un'abitazione, paura per un bombolone del gas

    Ospedale di Castelvetrano, nuove frontiere in Cardiologia: al via procedure avanzate metal free