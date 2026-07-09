Campobello, tre esperti al servizio della comunità: nuove nomine del sindaco Mangiaracina

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-09

L'Amministrazione Comunale di Campobello continua ad accrescere la propria azione puntando su figure di elevata professionalità, capaci di offrire un contributo concreto nei settori strategici per lo sviluppo del territorio. Con questo spirito, il sindaco Daniele Mangiaracina ha nominato tre esperti che affiancheranno l'Amministrazione con competenze specialistiche, a supporto delle attività istituzionali e delle politiche per il benessere della collettività.

Con l'obiettivo di rafforzare l'azione amministrativa attraverso competenze qualificate, il sindaco Daniele Mangiaracina ha conferito l'incarico a tre esperti che metteranno la propria esperienza al servizio della comunità: Vincenzo Lupo, Esperto in Approccio One Health, pianificazione strategica del randagismo, pianificazione urbanistica per il benessere animale e interfaccia istituzionale per la sanità pubblica veterinaria. Antonino Campo, Esperto in materia legale, a supporto dell'attività amministrativa e dell'azione istituzionale e Giampaolo Pellicane, Esperto nelle politiche legate alla sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle strategie per la tutela e la valorizzazione della comunità.

Le nuove nomine rappresentano un importante valore aggiunto per l'Amministrazione, che punta su professionalità e competenze specifiche per affrontare con efficacia le sfide del territorio e promuovere una crescita sostenibile, sicura e orientata al benessere dei cittadini.