  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, dal 16 luglio 2026 scattano i controlli della Polizia Locale sui monopattini elettrici

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-09

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, dal 16 luglio 2026 scattano i controlli della Polizia Locale sui monopattini elettrici

L'attività di verifica riguarderà il rispetto delle nuove disposizioni introdotte dalla normativa nazionale, tra cui l'obbligo di contrassegno identificativo e di copertura assicurativa per la responsabilità civile (RCA), oltre all'uso del casco e al rispetto delle regole del Codice della Strada. Un'iniziativa finalizzata a rafforzare la sicurezza e a promuovere una circolazione più responsabile sulle strade cittadine.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che il Comando della Polizia Locale intensificherà i controlli sull’utilizzo dei monopattini elettrici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha modificato la disciplina prevista dalla Legge n. 160/2019 e dal Codice della Strada.

    I controlli riguarderanno il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, tra cui l’uso del casco, il possesso del contrassegno identificativo, della copertura assicurativa e l’osservanza delle norme di circolazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • Camagna h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    29 Giugno - Castelvetrano, il Lettore scrive: “Camera mortuaria senza aria condizionata”. L'Asp assicura interventi in corso

    28 Giugno - Il lettore scrive: “Sabato sera a Marinella tra gas di scarico auto, scooter controsenso e monopattini a folle velocità. Si intervenga”

    22 Giugno - Il lettore scrive: "Primi abbandoni nei pressi dell'edificio scelto da ordinanza per conferimento". Lentini: "Atto doloso di mentalità mafiosa"

    I più letti

    Addio a Peppe Monterosso, volto noto e amato di Castelvetrano

    Estate 2026, il sindaco firma l'ordinanza: ecco le nuove regole per i pubblici esercizi a Marinella e Triscina

    Castelvetrano, scontro tra due vetture in via Caracci. Sul posto i sanitari del 118

    Partanna, vasto incendio in via Benedetto Croce: fiamme lambiscono un'abitazione, paura per un bombolone del gas

    Ospedale di Castelvetrano, nuove frontiere in Cardiologia: al via procedure avanzate metal free