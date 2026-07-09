Castelvetrano, dal 16 luglio 2026 scattano i controlli della Polizia Locale sui monopattini elettrici

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-09

L'attività di verifica riguarderà il rispetto delle nuove disposizioni introdotte dalla normativa nazionale, tra cui l'obbligo di contrassegno identificativo e di copertura assicurativa per la responsabilità civile (RCA), oltre all'uso del casco e al rispetto delle regole del Codice della Strada. Un'iniziativa finalizzata a rafforzare la sicurezza e a promuovere una circolazione più responsabile sulle strade cittadine.

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che il Comando della Polizia Locale intensificherà i controlli sull’utilizzo dei monopattini elettrici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha modificato la disciplina prevista dalla Legge n. 160/2019 e dal Codice della Strada.

I controlli riguarderanno il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, tra cui l’uso del casco, il possesso del contrassegno identificativo, della copertura assicurativa e l’osservanza delle norme di circolazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.