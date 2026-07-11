Tornano i mercati estivi a Triscina e Marinella di Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-11

Anche quest'anno tornano i mercati estivi nelle borgate marinare di Triscina e Marinella di Selinunte, promossi dall'Amministrazione comunale per valorizzare il territorio e sostenere le attività commerciali locali.

Gli appuntamenti si terranno ogni lunedì, dal 13 luglio al 7 settembre, in via della Magna Grecia a Triscina, e ogni giovedì, dal 16 luglio al 3 settembre, in piazza Stazione a Marinella. I mercati saranno aperti dalle ore 17:00 all'1:00, offrendo un'ampia varietà di prodotti e un'occasione di incontro e svago per residenti e visitatori durante la stagione estiva.