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Incidente sull'A29 in direzione Mazara coinvolti un autoarticolato e un fuoristrada. Sul posto la Polizia Stradale

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di: Redazione - del 2026-07-11

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Immagine articolo: Incidente sull'A29 in direzione Mazara coinvolti un autoarticolato e un fuoristrada. Sul posto la Polizia Stradale

Incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione Mazara del Vallo, al km 100,7. Secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, ha urtato un fuoristrada 4x4.

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    • Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti.

    Seguiranno eventuali aggiornamenti.

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