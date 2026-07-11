Incidente sull'A29 in direzione Mazara coinvolti un autoarticolato e un fuoristrada. Sul posto la Polizia Stradale
di: Redazione - del 2026-07-11
Commenti
Incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione Mazara del Vallo, al km 100,7. Secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, ha urtato un fuoristrada 4x4.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti.
Seguiranno eventuali aggiornamenti.