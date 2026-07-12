  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Posidonia a Marinella, l'appalto al centro dell'inchiesta: richiesta di rinvio a giudizio per sei persone

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-07-12

Commenti
Immagine articolo: Posidonia a Marinella, l'appalto al centro dell'inchiesta: richiesta di rinvio a giudizio per sei persone

L'inchiesta ricostruisce un presunto sistema di affidamenti diretti, tangenti e interessi legati ai lavori per la rimozione della posidonia e ad altri appalti pubblici in Sicilia. L'indagine della Procura punta i riflettori su un presunto accordo corruttivo tra Vetro e Teresi nell'ambito di una serie di appalti pubblici per la rimozione della posidonia e la tutela del litorale siciliano. Al centro dell'inchiesta figurano i lavori per liberare il porticciolo di Marinella di Selinunte dalla posidonia, le attività di smaltimento concentrate presso il polo tecnologico di Castelvetrano e altri interventi relativi al porto di Donnalucata e alla difesa dall'erosione della spiaggia di Spinasanta, nel territorio di Scicli.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo gli investigatori, gli affidamenti diretti avrebbero superato complessivamente gli 80 mila euro, mentre le presunte tangenti contestate oscillerebbero tra gli 8 mila e i 30 mila euro. Nell'inchiesta compare anche il nome dell'ex europarlamentare agrigentino e dirigente regionale Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. La sua posizione è stata però stralciata, segno che gli accertamenti nei suoi confronti sono ancora in corso.

    Le indagini si sono concentrate anche sull'attività della società An.sa Ambiente, che, secondo gli inquirenti, sarebbe entrata senza particolari procedure nell'appalto da circa 200 mila euro per la rimozione di circa 400 tonnellate di posidonia dal porticciolo di Marinella di Selinunte.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • L'inchiesta richiama inoltre il ruolo degli imprenditori Matteo e Giovanni Filardo, indicati dagli investigatori come legati da rapporti familiari e di connivenza con il boss Matteo Messina Denaro e ritenuti prestanome e finanziatori della sua latitanza. I due, tuttavia, non figurano tra i destinatari dell'odierna richiesta di rinvio a giudizio. I pm Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Maria Pia Ticino hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'ingegnere Carmelo Vetro, ritenuto dagli inquirenti figura centrale dell'inchiesta, per il fratello Salvatore Vetro, il cognato Antonio Lombardo, il dirigente del Dipartimento regionale alle Infrastrutture Giancarlo Teresi, il funzionario regionale Francesco Mangiapane e l'imprenditore Giovanni Aveni.

    Dalle intercettazioni emerge infine che, una volta esauriti i fondi regionali destinati all'intervento di Selinunte e con parte della posidonia ancora da smaltire, Teresi avrebbe prospettato la necessità di un ulteriore finanziamento regionale da 300 mila euro, criticando la gestione della vicenda da parte dei vertici amministrativi competenti e indicando che sarebbe stato l'ingegnere Vetro a individuare l'impresa da coinvolgere nei successivi interventi.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    10 Luglio - Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    29 Giugno - Castelvetrano, il Lettore scrive: “Camera mortuaria senza aria condizionata”. L'Asp assicura interventi in corso

    I più letti

    Castelvetrano, scontro tra due vetture in via Caracci. Sul posto i sanitari del 118

    Movida, nuova ordinanza per l'estate, più equilibrio tra attività e quiete pubblica

    Inaugurata a Castelvetrano la nuova filiale del Centro Ortopedico Ferranti

    La multinazionale L’Oreal sceglie i templi di Selinunte per evento esclusivo. Presente anche Chanel Totti

    Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”